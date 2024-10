Brasil goleó a Perú y comenzó a respirar en las Eliminatorias sudamericanas

Con la obligación de la localía, la Verdeamarela saltó al campo con convicción para asumir la iniciativa. Durante los primeros diez minutos, jugó en campo contrario, contó con un tiro libre peligroso y presionó. No obstante, recibió la primera señal de alarma a los 12′, cuando Edinson Flores anotó un gol para la visita, pero había partido en offside.

El dueño de casa sufrió la elaboración, necesitaba más de sus figuras, Rodrygo y Raphinha. El delantero del Barcelona se hizo cargo y surgió a los 23 tuvo la mejor oportunidad. Aprovechó un remate y sacó un remate furioso de zurda: la pelota rebotó en el travesaño y salió. Hasta que pasados los 30 minutos Igor Jesús entró al área apareado por Carlos Zambrano, quien amplió volumen con su brazo y tocó la pelota. Y, tras el llamado del VAR, el árbitro Esteban Ostojich sancionó penal.

Raphinha, ex dirigido por Marcelo Bielsa en el Leeds, abrió el botín y colocó la pelota junto al palo derecho de Pedro Gallese para quebrar la paridad. Pese a no convencer, cuando afloró la jerarquía, Brasil lastimó. A los 43, Raphinha volvió a tener su chance, picó el esférico pero Gallese, atento, no le dio margen para ampliar el score antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, otra infracción de Zambrano dentro del área le solucionó las dudas a Brasil. Raphinha se volvió a hacer cargo del remate cruzado y rubricó el 2-0.

Con los cambios, la diferencia de calidad quedó aún más marcada. Además, Perú bajó la guardia y el rendimiento, y Brasil no perdona esas ventajas. Primero, Andreas Pereira, de tijera, se apuntó el 3-0. Y Luiz Henrique, héroe en el 2-1 ante Chile de la jornada pasada, cerró el score, que pudo ser aún más amplio.

Con un balance de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, la selección dirigida por Dorival Júnior tuvo que sortear críticas y numerosos problemas de lesiones. En su lista de bajas figuran jugadores clave como Alisson, Éder Militao, y Vinícius Júnior. Además, el equipo no podrá contar con las contribuciones de Guilherme Arana, Bremer y Neymar, quien está en proceso de recuperación tras una grave lesión de rodilla. Lucas Paquetá, sancionado, también será una ausencia significativa debido a una investigación por supuesta implicación en una trama de apuestas ilegales.

Por su parte, los peruanos llegaron a Brasilia con renovadas esperanzas después de imponerse a una complicada selección uruguaya con un ajustado 1-0. Este triunfo sacó al equipo de Jorge Fossati del último lugar de la clasificación, ahora ocupado por Chile, permitiéndoles acumular seis puntos. A pesar de las dificultades, Perú tiene a su alcance la posibilidad de llegar al puesto de repesca, ubicado a cinco puntos de distancia, y la clasificación directa a seis.

El desafío para Perú es monumental; Brasil no ha perdido ante los incaicos en casa durante casi cuatro décadas. La última victoria de Perú en suelo brasileño data de 1985 en un amistoso, marcando un pasado distante. Sin embargo, la actual crisis en el equipo brasileño podría ofrecer una oportunidad única a la selección peruana para romper esta larga racha.