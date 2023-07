Botafogo vende tickets online para el partido contra Patronato

Sábado foi um show e quarta já temos outro encontro no Niltão!



Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar no jogo com o Patronato, pela Sul-Americana! #VouTeApoiarAtéOFinal



A venda de ingressos no dia da partida será apenas online! pic.twitter.com/WllJhfMcZd