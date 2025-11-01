Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

El capitán argentino se sumó a una transmisión junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul para reaccionar al partido entre Deportivo LSM y Montevideo Boca Juniors.

Horas antes de enfrentar a Nashville FC por la MLS, Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de la cancha . El capitán del Inter Miami debutó como comentarista en un stream junto a Luis Suárez, Davo y la Cobra, donde reaccionaron en vivo al partido entre Montevideo Boca Juniors y Deportivo LSM, el club fundado por el uruguayo en 2018. La transmisión, que mezcló fútbol, risas y anécdotas, dejó varias frases virales del rosarino, con la aparición sorpresa de Rodrigo De Paul.

Durante el vivo, Messi sorprendió al confesar que cambió una de sus costumbres más clásicas. “ Lo tomo amargo. Cuando era chico tomaba dulce, como mi vieja. Después, cuando me lo empecé a hacer solo, me lo hice amargo. En realidad tomaba dulce y empecé a hacerlo amargo por el tema de la azúcar” , contó entre risas, mientras Suárez lo escuchaba con atención.

Uno de los divertidos momentos de Messi con Davo

Embed LO TIENE RE DOMADO MESSI A DAVO ASDJJDSJDADSAJ pic.twitter.com/5vlDSxrGnZ — Cosmo (@cosmo_army) November 1, 2025

El rosarino también habló sobre su yerba preferida y reveló un detalle que hizo sonreír al Pistolero: “En Rosario tomaba con la que venga. Ahora tomo con la uruguaya”, admitió, provocando las bromas del delantero.

Más adelante, recordó una anécdota que involucró a Sergio “Kun” Agüero durante la Copa América 2015. “En el interior hay mucha gente que lo toma dulce. Nosotros con el Kun no sé por qué le metíamos miel al mate. Le mandaba miel al agua. Era dulce, estaba bueno”, contó entre carcajadas.

El momento más divertido llegó cuando Messi interrumpió al streamer Davo con una pregunta inesperada: “¿Vos sos del Madrid también?”. La frase hizo reír a todos en el chat y al propio Suárez, que aprovechó para sumarse a la chicana recordando la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, donde ambos fueron protagonistas.

Minutos después, la transmisión tuvo una aparición sorpresa: Rodrigo De Paul se unió brevemente al vivo para saludar a su capitán y sumarse a la charla. Con su habitual desparpajo, el mediocampista bromeó con Suárez y los streamers, y se ganó el aplauso de los miles de espectadores conectados.