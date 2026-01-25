Boca inicia el Torneo Apertura ante el difícil Deportivo Riestra

El Xeneize pone primera en el torneo desde las 18.30 en La Bombonera. Lucas Janson será el 9 titular por las ausencias de Merentiel, Giménez y Cavani.

Boca comienza su camino en el Torneo Apertura este domingo, desde las 18.30, contra Deportivo Riestra. En pleno mercado de pases y todavía sin refuerzos, el equipo de Claudio Úbeda buscará pisar fuerte en el reencuentro con La Bombonera para ponerse el mote de candidato de entrada. A continuación, los datos del partido que dirigirá Sebastián Zunino.

Tras arduas semanas de pretemporada en la que participó de dos amistosos, uno con empate en cero ante Millonarios y otro con victoria 2-1 sobre Olimpia, el Xeneize buscará trasladar lo trabajado a la competencia oficial ante un equipo de menor calibre pero que viene de una destacada campaña en 2025.

Sin caras nuevas pero con un nuevo esquema 4-3-3 y la aparición de Ander Herrera como titular indiscutido en el arranque del año tras la mejoría física que logró, Úbeda buscará darle un funcionamiento más claro al equipo con el tándem del vasco y Leandro Paredes, más la dinámica de Tomás Belmonte. El exLanús se ganó el puesto con su gran actuación frente a los paraguayos y relegó a Milton Delgado al banco de suplentes.

Paredes (1) Leandro Paredes, la figura, capitán y referente de Boca.

La novedad principal en el once de Boca será el 9. Mientras la dirigencia intenta contratar a un centrodelantero en el mercado de pases, además de Ángel Romero, hoy la única opción que tiene el entrenador ante las lesiones es Lucas Janson. El exVélez, que naturalmente es un segunda punta o extremo, deberá hacer las veces de centrodelantero ante las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Por su parte, tras cerrar una buena temporada el año pasado, Deportiva Riestra sufrió la salida de su capitán, Milton Céliz, pero sumó incorporaciones para sostener la premisa futbolística que lo llevó a dar batalla en Primera de la mano de Gustavo Benítez.

“Poder cortar el circuito de Herrera y Paredes sería importante para nosotros, porque es donde ellos basan el juego. Tienen un plus a diferencia de los demás equipos: tienen experiencia y son de selección, marcan la diferencia. Si les damos espacio y los dejamos jugar, no la vamos a pasar bien”, anticipó el entrenador, sobre el plan de juego del Malevo.

Probable formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Hora y TV: 18.30 (TnT Sports).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.