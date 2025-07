Benjamín Fernández Osuna y Juan Cruz Doce persiguen sus sueños sobre ocho ruedas

El primero se inició en Talleres a los cuatro años y a los nueve se fue a jugar a Neuquén. En el 2022 se mudó con su familia a la provincia cuyana para jugar en Centro Valenciano y desde el 2023 viste la camiseta de UTV.

El segundo, en tanto, comenzó a jugar a los cuatro en Rowing, club en el que se desempeñó hasta este año, cuando se mudó para jugar en Hispano.

Mientras disfrutaban de la jornada en las instalaciones del Pingüino, ambos le contaron a UNO cómo llevan adelante su vida deportiva en la provincia potencia en el hockey sobre patines. Vale destacar que también hay otro paranaense jugando allí, Mateo Luna, quien no pudo asistir a la charla.

jugadores hockey.jpg Benjamín Fernández Osuna y Juan Cruz Doce en el Atlético Neuquén Club observando el Campeonato Argentino Infantil femenino. Víctor Ludi/UNO

Benjamín Fernández Osuna y Juan Cruz Doce repasaron sus experiencias en San Juan

“Fue un cambio muy grande pasar al hockey sanjuanino. Son muchos más los entrenamientos y los partidos, que son muy seguidos. Se nota bastante la diferencia en el nivel de competencia. Hace tres años que me fui y me sirvió haberlo hecho con mi familia, lo cual me facilitó la adaptación a la nueva vida; mientras que en el aspecto deportivo me costó un par de meses ponerme a tono”, contó Benjamín, quien luego continuó con su relato: “creo que mejoré mucho, deportiva y mentalmente y lo sigo haciendo porque hay varias cosas que tengo que aprender todavía, ya que me falta mucho tiempo en la cancha, sobre todo en las categorías más grandes”.

Además, Fernández Osuna describió cómo lleva adelante su rutina: “Es bastante fuerte. Yo soy bastante disciplinado y voy siempre a entrenar, complementándolo con el gimnasio. Tengo un compromiso conmigo mismo de mejorar y me esfuerzo para cumplirlo. Siento que voy mejorando y lo veo reflejado en que cada vez tengo más minutos, sobre todo en las categorías superiores. Si uno está decidido y comprometido, es probable que le salgan las cosas”.

Consultado sobre sus objetivos en el deporte, reconoció que apunta “a seguir mejorando para poder llegar y consolidarme en la Primera del hockey sanjuanino. También me gustaría llegar a la selección, tanto Sub 19 como Senior, pero lo veo como un objetivo más grande. Para eso debo ir paso a paso”.

Por su parte, Juan Cruz también habló de esta nueva experiencia que está viviendo: “es difícil estar allá, porque me fui solo y estoy viviendo con Mateo y su mamá en un departamento. Estoy bien con ellos y en el club, pero se me hace difícil no estar cerca de mi gente”.

Y con respecto a su adaptación deportiva, acotó: “los primeros meses me costó porque estaba a otro nivel y ritmo. Pasé de entrenar tres veces a la semana a cuatro o cinco, complementando con gimnasio. Mentalmente también significó un cambio grande”.

“Al igual que Benja, me gustaría llegar a la Primera del hockey sanjuanino, que se vive de una manera muy pasional con un montón de gente en los partidos. Y creo que a todo jugador le pasa de tener el sueño de vestir la camiseta de la selección, lo cual significaría un gran orgullo para mí. También, si las cosas me salen como espero, quiero tener la posibilidad de irme a jugar al hockey europeo. Eso sería algo muy lindo. Igualmente sé que todavía tengo que mejorar mucho y para eso debo entrenar duro”.

Recreativo Copa de Oro (1).jpg Recreativo jugará la Copa de Oro del Campeonato Argentino Infantil femenino en Paraná. Prensa UEHP

Recreativo a la Copa de Oro en el Campeonato Argentino Infantil femenino

Finalizó la Primera Fase del Campeonato Argentino Infantil femenino. Recreativo es el único representante entrerriano que se clasificó a disputar la Copa de Oro, etapa en la que también estarán Huarpes, UVT, Murialdo, Valenciano, SEC, Argentinos Juniors y Social.

A la Copa de Plata la jugarán Andes Talleres, Independiente de Gualeguaychú, Richet Zapata, IMPSA, Aberastain, Sud América de Gualeguaychú, Argentino y Rowing.

Mientras que de la Copa de Bronce formarán parte Neuquén, Palmira, Bancaria, La Colonia, Talleres, San Lorenzo, San Guillermo, Estudiantil Porteño, Unión de Crespo y Rivadavia.

Los playoffs empezarán a disputarse este jueves.