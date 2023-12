Bajada Grande tuvo su premio dentro de la cancha

Días después, desde la APFS le enviaron una invitación a Bajada ante la deserción de Don Bosco. En la zona oeste de la capital entrerriana evaluaron la oferta, pero rápidamente desistieron. “Queríamos ascender dentro de la cancha y no por escritorio”, remarcó Valeria García, entrenadora de Bajada.

Aferradas al trabajo y el compromiso, buscaron ingresar en el nivel superior. Tomaron la ruta más lenta. Apostaron por un proceso. Sortearon los obstáculos que se le presentaron en el camino. El camino se allanó cuando las barranqueras se adjudicaron el Torneo Apertura. Quedaban a un paso del ascenso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paraná Futsal (@paranafutsalok)

El salto de categoría se efectivizó cuando dominaron el Clausura. Derrotaron en la final a Ciencias Económicas. Se consagraron campeonas anuales y adquirieron el derecho de formar parte de la elite en 2024.

El equipo dirigido por Valeria García cuenta con la presencia de Nelson Sosa, quien cumple el rol de asistente técnico. El plantel está conformado por Xiomara Miranda, Magalí Vázquez, Elizabeth Reinoso, Micaela Montenegro, Valentina Zappala, Kiara Pérez, Cecilia López, Rosa Riedel y Milagros Ibarra.

Los trofeos descansan en la sede de la institución ubicada sobre calle Croacia. Las campeonas lo recogieron para exhibirlo en la Redacción de UNO y revivir el camino realizado durante el proceso.

Bajada Grande Futsal 2.jpg El plantel de Bajada Grande exhibió sus trofeos en la redacción de UNO. UNO / Juan Ignacio Pereira

“Hace tres años me hice cargo de la conducción técnica del equipo. Me acuerdo que en la primera charla les dije a las chicas que iba a lograr que el resto tenga a Bajada bien arriba. No quería que lleguen los rivales y piensen que nos iban anotar 10 goles, sino que tengan temor por enfrentarnos”, rememoró La Pato García, como la conocen en el ambiente salonista, en diálogo con Ovación.

El mensaje fue decodificado rápidamente por quienes se calzaron la pilcha de las Barranqueras, que inmediatamente asumieron el protagonismo en el certamen de ascenso. “Cada vez que jugaban contra nosotras parecía que era una final. Los equipos jugaban totalmente diferente que al resto. Nos jugaban como si fuese el último partido de su vida. Eso nos llenó de orgullo”, chapeó la DT del campeón.

“En el 2022 estuvimos cerca de conseguir el ascenso a la elite y este año fue maravilloso”, describió García. “Tenemos un plantel corto, pero con chicas muy comprometidas que no pararon de entrenar. Trabajaron con frío, calor, con humo, mosquitos o humedad que provocaron varías caídas de las chicas en los entrenamientos. Eso es lo que nos hace sentir más orgullosa”, resaltó.

El plantel de las campeonas cuenta con chicas de diferentes generaciones y realidades en la disciplina. Elizabeth Reinoso, quien registra pasado en el multicampeón La Salle, es la de mayor recorrido en el futsal. “Tenemos un plantel conformada con chicas de distintas edades, de las cuales soy la más grande. Son chicas a quienes le estamos enseñando. Nos impulsó arrancar desde abajo hacia arriba. Si bien tengo experiencia en el futsal aprendo todos los días y el seguir trabajando nos impulsó a vivir este presente. Gracias a Dios logramos mantenernos unidas”, agradeció.

Entre quienes dieron sus primeros pasos está Cecilia López, que rememoró: “Fui una de las primeras que se sumó al proyecto. Lo hizo para probar. Fue lo mejor que me pudo pasar. No sabía nada, ni siquiera podía frenar el balón con la suela. Ahí arranqué, a defender el club”.

López es una de las chicas que reside en el barrio que lleva el nombre de la institución.

“Jugar y defender el escudo de Bajada es lo mejor”, afirmó. “Estuve cinco meses parada por una hernia de disco. En ese tiempo lloraba porque no sabía si podía volver a jugar. El proceso fue muy duro, pero con actitud y mucha fuerza regrese para defender los colores”, añadió.

Kiara, quien realizó proceso de formativas en el barranquero, es otra de las chicas de la barriada. “Comencé a jugar a los 13 años en Echagüe, pero acá es distinto. En Bajada juego con mis amigos”, diferenció.

Elis, quien se radicó en la zona oeste desde hace cinco años, adquirió como propio al club: “Es la primera vez que siente fuerte un equipo”, aseveró, con los ojos brillosos por la emoción. “Jugué en un club multicampeón como La Salle y esto que estoy sintiendo es hermoso. Le agradezco mucho al club lo que me dio, por abrirme las puertas y por lograr esto que conseguimos”, agregó.

Todo grupo humano tiene sus características. Virtudes que le permiten alcanzar las metas trazadas a inicio de cada proceso. “Ascendimos porqué se encendió la Mecha (en relación a Micaela Montenegro) en la final”, bromeó García. “Este equipo tiene actitud, pasión, perseverancia, ovarios. Pasamos por un montón de situaciones y entre todas nos respaldamos. No olvidamos de las malas situaciones que vivimos y jugamos en equipo”, redondeó la DT campeona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paraná Futsal (@paranafutsalok)

Los gurises también festejaron

Atlético Bajada se coronó campeón del Torneo de la categoría C17. Los gurises del barranquero derrotaron en la final de la categoría disputada en la sede de Sociedad Unión Árabe a avenida Ejército.