Ayrton Segovia quiere cantar victoria en la Unión Árabe

—Nuevamente vas a pelear en tu ciudad, ¿Cómo esperás este compromiso?

—Me siento bien, entrenándome duro. Salgo a correr a la mañana, a la tarde voy al gimnasio de Colón en Santa Fe y a la noche hago algún que otro ejercicio físico para complementar. Estoy muy contento por volver a pelear en Paraná. Acá debuté como profesional en 2021 en el Club Sportivo Entre Ríos, hice también mi segunda pelea en el Club Estudiantes y la cuarta en el Club San Agustín. Desde octubre de 2022 que no peleo en mi ciudad, por lo que estoy feliz de que mi familia y mis amigos puedan volver a acompañarme.

—Son dos boxeadores que, con sus distintos estilos, van al frente ¿Se viene una pelea dura?

—Por haberlo visto pelear me imagino que él va a salir a buscarme constantemente. Me gusta dejar que mis rivales trabajen en el primer round para ver qué es lo que tienen, sentir su pegada y saber si lastima o no. Si no me duelen sus golpes ahí salgo a buscarlo yo. Lo primero que pienso antes de mis peleas es en ganar por nocaut.

—Las victorias que tenés por nocaut han sido conectando los derechazos boleados ¿Esa es tu mano clave?

—Tengo que poder encontrar la distancia e ir al cruce. Cuando siento que la pegada de mi rival no me lastima me agarra mucha seguridad para intercambiar golpes.

—¿Se tienen pica con Simiand?

—No, no. Nos conocemos desde antes del boxeo porque vivía cerca de su barrio. Cuando yo empecé a practicar boxeo, a los 15 años, él ya era profesional. Después dejó y volvió, mientras yo continuaba mi carrera. No hay nada personal pero este es un deporte y yo subo al ring a ganar.

—¿Qué va a ver la gente que vaya a la Unión Árabe?

—Van a ver una linda pelea, intensa y con dos boxeadores guapos. No se van a defraudar y van a vivir una linda noche de boxeo, porque además las peleas amateurs serán muy interesantes. La invitación está hecha para toda la gente de Paraná.

Ayrton Segovia.jpg Ayrton Segovia reconoció que le gusta ir al cruce en sus peleas. Juan Manuel Hernández/UNO

La decisión de Ayrton Segovia

Ayrton inició su carrera amateur bajo las órdenes de Exequiel Luciani. Su etapa aficionada coincidió con la época en la que hubo muy poca actividad en la ciudad, por lo que tomó la decisión de irse a entrenar a Santa Fe. Allí practica bajo la supervisión de Carlos Lemos en el gimnasio del Club Atlético Colón.

“Cuando decidí continuar mi carrera en Santa Fe fue porque veía que allá hay mucho más actividad. Prácticamente todas las semanas hay una velada. En Paraná llevaba 11 peleas amateurs y, desde que me fui, en un año llegué a 45. Eso me permitió pasar a profesional”, explicó su determinación.

Además habló del desgaste que le genera cruzar el charco todos los días: “No es fácil ya que demanda un mayor tiempo y esfuerzo económico. Al principio me tomaba seis colectivos: desde mi casa a la terminal de Paraná, luego hasta Santa Fe y desde ahí el urbano que me dejase cerca del gimnasio de Colón. Para volver era lo mismo pero al revés. Pero empezaron a aumentar los pasajes y se me hizo todo cuesta arriba, entonces decidí irme en bicicleta hasta la terminal, cargarla en el colectivo, bajar en Santa Fe y pedalear hasta el gimnasio. Llego más rápido y me sale más barato. Además me sirve para ir entrando en calor antes de empezar a practicar. Es un esfuerzo que vale la pena”.