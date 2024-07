Ayrton Segovia irá por la corona en Córdoba

Ayrton Segovia está ante la pelea más importante de su carrera y no quiere desaprovecharla. La velada podrá verse por Combate Space.

Este duelo, pautado a 10 asaltos, será el semifondo de la velada organizada por la empresa Arano Box que dirige el histórico promotor Mario Arano. El festival podrá verse por la pantalla chica a través del ciclo Combate Space.

Ayrton Segovia habló de su compromiso

Ayrton Segovia.jpg Ayrton Segovia reconoció que le gusta ir al cruce en sus peleas. Juan Manuel Hernández/UNO

UNO mantuvo una charla con Segovia, quien se refirió a esta posibilidad que tiene por delante.

“Con mi entrenador sabíamos que se podía venir algo importante para mí. Después de la pelea en Paraná con Jesús Simiand (el 10 de mayo en Unión Árabe) seguí entrenándome a la espera de que me confirmaran una pelea grande. Hacía rato que tenía ganas de pelear por un título así que estoy muy feliz por esta oportunidad y quiero aprovecharla. Para eso me estoy preparando muy bien”, contó el peleador que se inició en la Escuela Municipal de Box que funcionaba con la dirección técnica de Exequiel Luciani.

Al ser consultado sobre lo que podría significar para su carrera una victoria en la provincia mediterránea, el Gallo sostuvo que “no trato de pensar en lo podría pasar más allá de esa pelea, sino que prefiero mantenerme tranquilo y con la cabeza puesta en el compromiso que voy a sostener en Córdoba”.

“Estuve observando algunos videos de mi rival. Vi que es un boxeador que trabaja muy fuerte los primeros cinco o seis rounds y luego baja un poco su rendimiento físico. Pero más que en lo que pueda hacerme él, tengo que pensar en lo que debo hacer yo por lo que utilizaré los días que me quedan de preparación para llegar de la mejor manera. No tengo que dejar que me gane el centro del ring, por lo que tendré que salir a tratar de imponerme desde el primer campanazo”, realizó un breve análisis de lo que pudo observar de su rival.

“Creo que en la segunda parte de la pelea puede ser favorable para mí porque él se queda después del quinto asalto –acotó–, y debo saber aprovecharlo. De todos modos si le entra alguna mano que le duela al principio lo iré a buscar”.

Si bien Betancourt posee unos números que evidencian una pegada más que respetable, habiendo logrado 19 de sus 24 victorias por la vía rápida, Ayrton no se mostró impresionado por esto: “Si bien tiene muchas peleas ganadas por nocaut, he observado a sus rivales. Contra los boxeadores que tienen récord positivo se le ha complicado noquear. Los números pueden ser relativos, pero debo tener cuidado, sobre todo si vamos al cruce”.

“Sería muy lindo traerme el cinturón a Paraná para compartirlo con mi familia y amigos que me apoyan para que pueda llevar adelante mi carrera. Lo mismo que mi entrenador y mis compañeros de gimnasio, con los que trabajamos y nos ayudamos todos los días”, concluyó Ayrton Segovia.

Otro entrerriano en Villa Carlos Paz

En la velada que se desarrollará en Villa Carlos Paz también participará el villaguayense Brian Arregui, quien intentará recuperarse luego de dos derrotas consecutivas. El peleador entrerriano, que fuera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y representante nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se enfrentará con el cordobés Maximiliano Ávila. Este combate está pautado a seis asaltos en peso Súper Welter.

Se viene otra Noche Espartana en Paraná

Dimas Garateguy.jpg

El sábado 3 de agosto se realizará la Noche Espartana en Monet, organizada por el Team Espartano. Dimas Garateguy (foto), Jairo Suárez y Lara Arener serán los protagonistas principales de la velada.