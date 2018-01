Ayrton Londero pega el gran salto de categoría

El piloto de General Ramírez, Ayrton Londero, cerró una gran temporada dentro del TC Mouras el año pasado, en el cual peleó por la corona hasta la última fecha. Después de un largo aprendizaje que tuvo sus inicios en el Karting Entrerriano, pasando por el TC 850 para dar el salto al TC Pista Mouras, ahora el entrerriano estará compitiendo en el TC Pista, telonera del Turismo Carretera.





Al igual que el año pasado, Londero competirá con el Ford del Gurí Martínez Competición. El 18 de febrero en Viedma será el debut para el joven piloto, que comenzará a transitar los mismos escenarios que corre el Turismo Carretera. Además tendrá la oportunidad de correr en tres ocasiones en la provincia, el 22 de abril en Concepción del Uruguay, el 27 de mayo en Concordia y el 9 de setiembre en Paraná.









"Subir al TC Pista es un sueño que siempre anhelé. De chico siempre fui a ver al TC y ahora poder compartir el fin de semana con la mejor categoría de todas es único. Va a ser clave poder adaptarme rápidamente a los nuevos motores y a los circuitos que no conozco. Haber estado presente en los 1000 kilómetros de Buenos Aires me ayudó bastante, voy a tener que sacarle provecho a eso", enfatizó el representante de Ramírez, que se sumará a legión entrerriana integrada por Joel Gassmann, Agustín De Brabandere y Juan Ronconi que por estos días evalúa qué hacer en función del presupuesto.





Londero, que lucirá el 177 en los laterales de su Ford, destacó: "El objetivo que me planteo es poder estar a la altura de las circunstancias y pelear adelante. En este primer año, terminar entre los primeros diez va a ser muy bueno. Obviamente que aspiro a ganar, pero no tengo que cometer errores e ir de a poco, y como siempre dejaremos todo junto al equipo para poder dar firme cada paso. El Gurí (Martínez) es un ídolo para mí y cada consejo suyo me sirve para crecer arriba y abajo del auto".





londero1.jpg





A LA ESPERA. La novedad que a principio de año trajo el Turismo Carretera sobre el regreso de Juan Bautista De Benedictis en la categoría conduciendo el Ford de la familia Giallombardo estuvo ligada a la negación de licencia deportiva habilitante para el TC por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera. La mesa directiva proponía que Juan Bautista, de 138 participaciones y cuatro victorias en finales, hiciera el camino del TC Pista. La decisión podría dar marcha atrás, y con ello el retorno del piloto de Necochea sería factible este año en TC a bordo de un Ford.





"No hay algo oficial. A mi la categoría no me comunicó nada. Así que, de mi parte, sigo esperando", señaló a Campeones el piloto protagonista de la cuestión.





LEE MAS: La salud de Mauro Giallombardo tras el accidente: buscan que tenga salidas de la clínica





En menos de un mes comenzará el torneo y ésta resolución, castigada a través de redes sociales por la opinión pública defendiendo la situación de De Benedictis, captura la atención del ambiente del TC.









Josito trabaja para seguir

"Estoy trabajando para continuar corriendo en Turismo Carretera y con Torino. Por el momento no puedo decir mucho, pero sí que está muy avanzado", comentó José Luis Di Palma. El piloto arrecifeño, quien concretó tres triunfos en TC el año pasado, siendo el más ganador de la temporada, está abocado ultimar los acuerdos con sus patrocinantes y alistarse para la primera fecha de TC, que será el 18 de febrero en Viedma. Josito aseguró que junto al DM Team continuará compitiendo en Top Race.





di palma.jpg