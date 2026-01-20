Uno Entre Rios | Ovación | Audi

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Audi mostró este martes el monoplaza con el que debutará en la máxima categoría con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como pilotos.

20 de enero 2026 · 18:27hs
Se conoció el diseño que tendrá el equipo que hasta 2025 fue Sauber.

Audi competirá con una decoración en plata, negro y rojo para su muy esperada campaña de debut en la Fórmula 1, según confirmó el equipo este martes. La presentación se produjo durante el evento de lanzamiento de la temporada 2026 de la marca alemana en Berlín, tras la adquisición del histórico equipo Sauber. En 2022 se anunció por primera vez que la escudería pasaría a llamarse Audi, después de una fuerte inversión en el equipo.

Audi Formula 1
Debut absoluto de Audi en Fórmula 1.

El monoplaza de estreno será conocido como “R26” y será predominantemente plateado, con una cubierta del motor en color negro y bloques rojos en la parte inferior, mientras que el patrocinador principal Revolut tendrá una presencia destacada.

“Hasta ahora todo ha sido fluido”, comentó el jefe de Audi F1, Mattia Binotto, sobre el proyecto tras incorporarse en 2024. “¿Por qué ha sido fluido? Creo que se debe al compromiso de Audi”, agregó.

“Audi ha sido realmente un gran apoyo desde el primer día, desde el día cero, totalmente comprometida con nuestro proyecto, enamorada del proyecto, diría yo. Cuando sabes que cuentas con el respaldo total de la marca, con el apoyo completo del consejo y que te dan los medios necesarios para ejecutar el plan, eso es lo más importante al final. Y al poner en marcha un plan siempre puede haber días buenos o malos. Es parte del trabajo. Pero, en general, creo que hasta ahora ha sido fantástico”, expresó.

Actualmente se desconoce, sin embargo, cómo le irá a Audi, ya que su debut coincidirá con un conjunto completamente nuevo de regulaciones, posiblemente el mayor cambio normativo en la historia de la F1.

El chasis será más ligero y pequeño, mientras que se dará mayor protagonismo a la energía eléctrica, que se repartirá casi al 50 por ciento con el motor de combustión interna.

“Todos saldrán a pista de forma oficial la próxima semana”, explicó el director técnico James Key sobre el primer test de pretemporada de F1 2026 en Barcelona, del 26 al 30 de enero.

“Así que creo que todavía queda mucho por aprender sobre estos coches. Nosotros estaremos allí; obviamente ya rodamos el 9 de enero, así que tenemos un pequeño punto de referencia de ese día”, dijo.

“Pero es un poco un viaje de descubrimiento y para nosotros, como nueva compañía de unidades de potencia, nos centraremos en acumular muchas vueltas y en la fiabilidad, principalmente. Necesitamos obtener datos de pista para los chicos de Neuburg en el área del motor. Todo, excepto el 9 de enero cuando hicimos nuestro día de filmación, ha sido virtual o en dinamómetro”, contó.

“Así que realmente tenemos que conseguir información real en pista para ellos. Nos vamos a concentrar en rodar mucho. Evidentemente, también aprenderemos un poco sobre los neumáticos y demás. Y cuando lleguemos a Baréin empezaremos a ver el rendimiento real”, finalizó.

Las pruebas que hará Audi

A las pruebas de Barcelona les seguirán fechas adicionales de pretemporada en Baréin (11-13 y 18-20 de febrero) antes de la carrera inaugural en Melbourne del 6 al 8 de marzo, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como pilotos de Audi.

Audi Gabriel Bortoleto Berlín
Dejanos tu comentario