Atlético Neuquén Club se alista para el Juego de las Estrellas de básquet

Neuquén será sede del Juego de las Estrellas con invitados del ámbito nacional y un fin solidario. Entre las figuras, aparecen Juan Cantero y Mauro Cosolito.

El 23 de agosto, desde las 20, el Atlético Neuquén Club vivirá una jornada especial con la realización del Juego de las Estrellas de básquet. Participarán figuras locales, provinciales y nacionales, con actividades pensadas para el público y un fin solidario: reunir fondos para techar una cancha del club.

Por primera vez, el ANC organiza un evento de magnitud que busca reunir al mundo del básquet local, provincial y nacional. Se trata del Juego de las Estrellas, un espectáculo deportivo y solidario que contará con la presencia de jugadores reconocidos, concursos, sorteos y sorpresas.

El evento se realizará el viernes 23 de agosto a partir de las 20 en la sede del club Pingüino, y la expectativa crece a medida que se suman nombres importantes. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar el trabajo de la institución y lograr fondos para techar una de las canchas exteriores, donde entrenan todas las categorías del básquet.

Básquet juego de las estrellas 1 El Juego de las Estrellas

En diálogo con UNO, Juan Manuel Mighella, coordinador del básquet de Atlético Neuquén Club, dio detalles sobre los preparativos y la gran expectativa que genera la propuesta.

—¿Cómo nació la idea de organizar este Juego de las Estrellas en Atlético Neuquén?

— Surgió a partir de una experiencia que viví años atrás. Un gran entrenador que me formó organizó un evento similar en el Club Atlético El Palomar, un club de barrio de Buenos Aires del cual provengo. El impacto que generó fue tan positivo que me impulsó a replicarlo en nuestro club, convencido de que sería una gran oportunidad para la comunidad.

—¿Qué significa para el club poder reunir a figuras del básquet local, provincial y nacional en un solo evento?

— Significa muchísimo. Fue muy emocionante, por ejemplo, cuando hace pocas semanas se comunicó con nosotros el capitán de la Selección Argentina U19, Joaquín Folmer, para preguntarnos si podía participar. Si bien no podrá estar presente por compromisos con su club, el solo hecho de que mostrara interés nos reafirma que estamos en el camino correcto. Para el club, es una oportunidad única de acercar el profesionalismo a nuestros jugadores y jugadoras, y también a los de otros clubes que se acerquen esa noche.

—¿Qué objetivos se proponen con esta jornada? ¿Hay un fin solidario, promocional o competitivo detrás del evento?

— Nuestro objetivo principal es disfrutar del show. Va a haber concurso de triples, juegos con el público y muchas sorpresas. Los jugadores vienen a pasarla bien, aunque sabemos que nadie disfruta perdiendo, así que seguro también habrá un poco de competencia sana (risas). Además, el evento tiene un fuerte fin solidario: estamos trabajando para techar una de nuestras canchas al aire libre, donde entrenan todas las categorías. Contar con un techo no solo mejoraría la calidad de nuestros entrenamientos, sino que también nos permitiría seguir creciendo como institución en un deporte de gran nivel en Entre Ríos.

Básquet juego de las estrellas 4 Juan Manuel Mighella, coordinador del básquet en Neuquén.

—¿Quiénes ya están confirmados para participar del Juego de las Estrellas?

— Hasta el momento tenemos confirmados a figuras como Lisandro Ruiz Moreno, Memo Rodríguez, Hans Feder Ponce, Juan Cantero, Diego García, Chino Salamone, Ignacio Alessio y Mauro Cosolito, entre otros. También hay varios jugadores que están a la espera de definiciones con sus clubes para poder confirmar. Y si se concreta la presencia de un exintegrante de la Generación Dorada, sería realmente algo histórico para nosotros.

—¿Qué tipo de actividades, además del partido, están previstas para esa noche en el club?

— Tenemos previsto un concurso de triples, lanzamientos desde mitad de cancha, juegos de obstáculos y, si se dan las condiciones, nos encantaría también sumar un show de volcadas. Queremos que sea una experiencia completa para todo el público, los cuales también van a poder participar de estas actividades mediante el sorteo que vamos a hacer con su entrada.

—¿Cómo fue la respuesta de los invitados ante la convocatoria? ¿Costó mucho reunir a las figuras? ¿Cuántos jugadores esperan reunir en total?

— La respuesta fue muy positiva. Todos los jugadores y jugadoras con los que hablamos mostraron una gran predisposición. Valoraron la propuesta y expresaron su compromiso con el deporte y con el objetivo solidario del evento. Esperamos reunir a unos 20 jugadores profesionales para conformar dos equipos. También contaremos con la presencia de entrenadores de clubes locales de Paraná, que estarán dirigiendo los equipos.

—¿Qué impacto esperan que tenga el evento en la comunidad del básquet de Paraná y la provincia?

— Queremos que sea un punto de inflexión. Atlético Neuquén no ha sido históricamente un club con mucha visibilidad en el ámbito del básquet, y con este evento buscamos posicionarnos, atraer más gente a nuestra comunidad y mostrar el trabajo que venimos haciendo con mucho esfuerzo.

Atlético Neuquén Club se alista para el Juego de las Estrellas

Básquet juego de las estrellas 2 Atlético Neuquén Club se alista para el Juego de las Estrellas

—¿Cómo puede hacer el público para asistir? ¿Habrá entradas, cupos o transmisión en vivo?

— Las entradas se comenzarán a vender a través de nuestras redes sociales, especialmente por Instagram. Las personas podrán abonar mediante transferencia bancaria, y el día del evento, presentando el comprobante, recibirán una entrada física. Esa entrada también servirá para participar de los sorteos de la noche, por lo cual es importante conservarla.

—¿Qué representa este evento para la historia y el presente de Atlético Neuquén Club?

— Este evento puede marcar un antes y un después. Queremos demostrar que, con trabajo y compromiso, un club que quizás no ha sido muy reconocido en el ámbito del básquet local puede crecer, posicionarse y generar eventos de calidad que beneficien a toda la comunidad.

—¿Hay chances de que este Juego de las Estrellas se convierta en un evento anual?

— Esa es la idea. Muchos jugadores que no pudieron sumarse en esta edición ya nos manifestaron su interés en participar en una próxima. La recepción ha sido tan buena que estamos muy entusiasmados y con muchas ganas de que este evento se transforme en una tradición anual para el club y para la ciudad.