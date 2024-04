Arnaldo González: "Tenemos que ser autocríticos"

“Tenemos que ser autocríticos y saber que ,si queremos ser protagonistas, no podemos ni empatar de local. Tenemos que salir a ganar siempre los partidos. No está costando abrir el marcador, no está costando convertir goles y crear situaciones”, indicó el Pitu, en rueda de prensa.

“La autocrítica la debemos realizar todos porqué acá nadie se salva”, subrayó el mediocampista ofensivo del elenco de barrio Villa Sarmiento. “Puertas adentro debemos decirnos las cosas. Si bien hace bastante que venimos jugando, estamos a tiempo. Nos encontramos a siete puntos del primero y queda un largo camino por recorrer, pero primero tenemos que ser autocríticos”, reiteró el goleador del Santo en el 2024.

Luego agregó: “En este momento no estamos siendo protagonistas. En el primer tiempo no conectamos, no estuvimos nunca en partido. Por eso tenemos que ser autocríticos y saber que no hicimos un buen partido. En el segundo entramos bien, pudimos empatarlo, pero por la desesperación de ir a buscar el triunfo nos agarran de contra y nos convierten”, analizó.

El Pitu respaldó a Walter Perazzo

El Pitu respaldó al cuestionado entrenador Walter Perazzo. En este sentido asumió responsabilidades por la mala campaña que está protagonizando el Rojinegro. “En la semana entrenamos algo que después es claro que no nos sale en los partidos. Por eso tenemos que realizar todos una autocrítica. Entrenamos una cosa y después no lo hacemos los fines de semana. Algo está pasando. Lo hablaremos en la charla, lo trataremos de solucionar y corregir para que vuelva a pasar porque es una lástima. Los puntos que se pierden ahora no se recuperan más. Si queremos estar en el pelotón de arriba no se nos puede escapar un partido así”, lamentó el 10 del Santo.

Por último, el mediocampista formado en la cantera de Quilmes indicó que la mayor urgencia de Patronato es obtener resultados positivos por encima de obtener un buen funcionamiento colectivo. Siguiendo esta línea, reconoció que el representante entrerriano está obligado a conquistar los tres puntos en el próximo desafío.

“Necesitamos volver agarrar confianza, dar vuelta la página, pensar en Ferro e ir a buscar el triunfo que nos de la fortaleza para jugar después de local y tratar de meter dos partidos seguidos. Eso nos dará la firmeza para estar prendido arriba”, cerró.