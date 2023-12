Arnaldo González: "Confío en lo que puedo darle al club"

“Se dio bastante rápido. Tenía dos propuestas firmes de la categoría, pero al llegar el llamado del técnico y de los dirigentes nos pudimos rápido de acuerdo. No lo pensé mucho. Lo analizamos con mi mujer y lo decidimos rápido. Se dio así también porque había terminado hacía poquito la final del reducido y no había mucho movimiento en el mercado de pases. Estoy contento de elegir volver al club y de estar entrenando con el grupo”, relató el oriundo de Quilmes, en diálogo con Ovación.

“Teníamos ganas de volver al club. El llamado de Walter (Perazzo) ayudó mucho. Lo conozco porque me ha llevado anteriormente a dos clubes. Conocer al entrenador, al club y a las ganas de volver llevó a cerrar rápido. Ahora entrenaremos esta semana y después volveremos el 3 de enero para planificar el inicio del campeonato”, añadió.

Patronato Pitu González.jpg Arnaldo González, en su primer ciclo en Patronato. UNO / Mateo Oviedo

González no perdió tiempo. Desde el día 1 se calzó la indumentaria deportiva de Patronato para realizar los movimientos iniciales de la era Perazzo. “Estas dos semanas de entrenamientos vienen bien para conocer a los compañeros que quedaron y a los que se vayan sumando. Lo tomé de esa manera. Arreglar rápido para venir cuanto antes a Patronato, entrenar y conocer a los compañeros”, subrayó.

Conocer al entrenador es clave para cada jugador. Claro que no asegura la titularidad. Su lugar dentro del equipo se lo deberá ganar en el día a día: “Es bueno que te llame el técnico. No garantiza nada, pero el técnico sabe que pedirle al jugador. Sabe adonde puedo hacerle más útil y que puedo darle al equipo. Eso ayuda un montón. Por eso estoy contento de esta posibilidad y desde donde me toque ayudaré al equipo. Espero que las cosas salgan como uno quiera”.

Al enunciar en que posición puede hacerle más útil al equipo, remarcó: “No me molesta jugar en cualquier posición del medio, excepto de cinco sólo porque no soy un jugador de marca. En el último tiempo arranqué jugando de media punta detrás del nueve y en la parte final del campeonato jugué de interno. No tengo problemas. Confío en mi y en lo que puedo aportarle al equipo. Mientras esté en el sector del medio no tengo problemas. Me siento importante en cualquier sector del mediocampo. Veremos donde prefiere utilizarme el técnico”.

En las primeras jornadas laborales el volante creativo observó la ilusión de los juveniles que quieren ganarse un lugar en la consideración del DT. También la frescura de los pibes que ya adquirieron rodaje en la divisional.

“La mayoría de los jugadores están entrenando son chicos del club. Solamente quedó Julio (Salvá) y venimos con Diego Martínez. Somos tres grandes y la mayoría chicos. Hay material, hay chicos que han jugado bastante en este torneo. De a poquito voy conociendo a los compañeros. Mucho no pudimos hacer. Veremos si esta semana se incorpora alguno más. Sino en enero cuando volvamos habrá más incorporaciones”, indicó.

El Pitu es consciente que Patronato tendrá la obligación de ser protagonista en el campeonato. Este desafío también motivó el retorno a la institución.

González enfatizó: “El objetivo es claro y no hace falto decirlo. Venga quien venga tendrán en claro cual es la meta del club. Patronato se mantuvo muchos años en Primera División. Este año jugó Libertadores y Sudamericana. Esas cosas motiva y además sabemos al club que llegamos. Tenemos que mentalizarnos y trazarnos el primer objetivo que es pelear arriba entre los primeros puestos. Llegando a la recta final del torneo veremos para que estamos. Desde el inicio tenemos que mentalizarnos en ser protagonistas. El club necesita la responsabilidad de todo el plantel para cumplir el objetivo”.