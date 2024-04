Ariel Ortega apuntó contra los hinchas de River Plate.

Ariel Ortega reveló el motivo por el que no suele ir a la cancha muy seguido: "Me molesta que la gente esté con el celular y no mire el partido", aseguró.

Y esta no fue la excepción. En una entrevista con el programa partidario de River Hacelo y me muero, Ortega habló de todo. En esa misma nota reveló el motivo por el que no suele ir a la cancha muy seguido. Lejos de gambetear la respuesta, el exfutbolista de 50 años fue muy honesto. "Me molesta que la gente esté con el celular y no mire el partido", aseguró.