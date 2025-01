Argentina Desarrollo campeón del Súper Seven en Mar del Plata.

Argentina Desarrollo se consagró campeón del Súper Seven de Mar del Plata

El primer partido de Argentina Desarrollo fue ante Paraguay para cerrar la fase de grupos. Los paraguayos venían de caer 40-7 ante Mar del Plata y 64-7 ante Tucumán. El combinado nacional fue muy sólido en todas las líneas y se llevó el partido por 50-0 (Parcial 17-0). Bautista Ballatore, Joaquín Dragotto (por duplicado), Juan Ignacio Larraburu, Bautista Estelles (por duplicado), Ignacio Meabe (por duplicado) marcaron los tries argentinos; Alejo Sugasti (por 2) y Ignacio Meabe (por 3) aportaron las conversiones.

Formación ante Paraguay: Agustín Ferraro, Benjamín Belaga (Capitán), Bautista Ballatore, Alejo Sugasti, Ignacio Meabe, Tomás Elizalde y Joaquín Dragotto. Suplentes: Gregorio Pérez Pardo, Baltasar Ozu, Ignacio Migliore, Juan Ignacio Larraburu y Bautista Estelles.

Las semifinales fueron ante Newbery Athletic, el equipo invitación del certamen. Tras una primera mitad empatados 7-7, Argentina Desarrollo logró imponer su juego y avanzar a las finales del torneo (triunfo 19-14). Benjamín Belaga, Alejo Sugasti y Facundo Pueyrredón marcaron los tries, mientras que Facundo Pueyrredón aportó dos conversiones.

Formación ante Newbery Athletic: Gregorio Pérez Pardo, Benjamín Belaga (Capitán), Baltasar Ozu, Facundo Pueyrredón, Alejo Sugasti, Bautista Estelles e Ignacio Migliore. Suplentes: Agustín Ferraro, Bautista Ballatore, Ignacio Meabe, Tomás Elizalde y Juan Ignacio Larraburu.

En la final, Argentina Desarrollo se enfrentó nuevamente ante Mar del Plata, el flamante campeón del Seven de la República y el único rival que lo había vencido hasta el momento en el Súper Seven (15-12 en la fase de grupos). En esta oportunidad, Argentina Desarrollo se tomó revancha y se quedó con el partido y con el título en Mar del Plata (triunfo 14-5). Juan Ignacio Larraburu y Gregorio Pérez Pardo marcaron los tries, mientras que Facundo Pueyrredón convirtió ambos tries.

Formación ante Mar del Plata: Gregorio Pérez Pardo, Benjamín Belaga (Capitán), Bautista Ballatore, Facundo Pueyrredón, Alejo Sugasti, Tomás Elizalde y Juan Ignacio Larraburu. Suplentes: Bautista Estelles, Ignacio Migliore, Agustín Ferraro, Ignacio Meabe y Joaquín Dragotto.

Los partidos de Argentina Desarrollo

Argentina Desarrollo 26 vs. Tucumán 14

Argentina Desarrollo 12 vs. Mar del Plata 15 (Grupos)

Argentina Desarrollo 50 vs. Paraguay 0 (Grupos)

Argentina Desarrollo 19 vs. Newbery Athletic 14 (Semifinales Oro)

Argentina Desarrollo 14 vs. Mar del Plata 5 (Final Oro)