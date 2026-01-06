Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

Argentina avanzó de instancia como mejor segundo de la sede Perth. El próximo desafío será Suiza, quien finalizó primero en su grupo.

6 de enero 2026 · 14:12hs
Argentina vivió este martes una jornada histórica para el tenis nacional al clasificar por primera vez a los cuartos de final de la United Cup, certamen que se creó en 2023. El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez avanzó de instancia como mejor segundo de la sede Perth.

La Albiceleste se vio beneficiado por una combinación de resultados que coronó una fase de grupos inolvidable. Tras el contundente triunfo 3-0 ante España y la ajustada caída 2-1 frente a Estados Unidos, el conjunto argentino cerró su participación con un balance global de 4-2 en partidos.

El pase de Argentina a la siguiente instancia

La actuación del plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo quedó a la espera de lo que ocurriera en el cruce entre Francia e Italia, clave para definir a los mejores segundos.

United Cup
Guido Andreozzi y Lourdes Carl&eacute; protagonizaron el doble mixto de Argentina en la United Cup.

Guido Andreozzi y Lourdes Carlé protagonizaron el doble mixto de Argentina en la United Cup.

El desenlace fue favorable: Arthur Rinderknech protagonizó una remontada épica ante Flavio Cobolli, al imponerse por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos match points. Ese triunfo francés impidió que Italia lograra un 3-0 que hubiese dejado fuera a la Argentina, sellando así el pasaje albiceleste a cuartos como el mejor segundo de Perth.

De esta manera, Argentina rompió una barrera histórica luego de haber quedado tercera en su grupo en las ediciones 2023 y 2025, mientras que en 2024 no había participado del torneo.

Como sigue el camino de la Albiceleste en la United Cup

El próximo desafío será ante Suiza, que finalizó primera en su grupo con triunfos frente a Italia y Francia y apenas cedió un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como principales figuras a Stan Wawrinka y Belinda Bencic.

Con Estados Unidos enfrentando a Grecia y Australia aguardando al ganador del Grupo F, Argentina ya se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo. Pase lo que pase, la clasificación a cuartos marca un antes y un después para el equipo nacional en la United Cup, que ahora buscará prolongar su sueño en suelo australiano

Argentina United Cup Suiza
