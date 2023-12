Aneley Güttlein gritó campeona con Boca Juniors.

La crespense Aneley Güttlein se consagró en el certamen Sub 19 con el conjunto Xeneize. "Ambos partidos contra Banfield fueron complicados", aseguró la joven.

La Reserva femenina de Boca Juniors dirigida técnicamente por José Luis Godoy empató el sábado 1-1 (Luján Flores y Yasmín Benítez) ante Banfield en la final de vuelta del Campeonato Sub 19 de Primera División A de Fútbol Femenino 2023 disputada en el Campo De Deportes del Taladro. Consagrándose campeón en esta categoría por primera vez en la historia. En la final de ida jugada una semana antes en Casa Amarilla, el Xeneize goleó 4-0 al elenco de zona sur con goles de Iris Cardozo, Mía Pavón, Yasmín Benítez y Alma Benedetti. Sellando así, un 5-1 en el global.

Un título histórico

Por otro lado, el 15 de noviembre, en el marco de las semifinales, el conjunto Azul y Oro jugó una final anticipada. Se enfrentó a River Plate, actual campeón y defensor de la corona, al que venció 4-2 en los penales, tras empatar 2-2 (Julieta Romero, Delfina Lombardi, Kishi Núñez y Yazmín Benítz) en el tiempo reglamentario. Mientras que Banfield tuvo una dura parada ante Independiente, donde en un partido muy igualado, el equipo dirigido por Romina Chaile se clasificó a la final gracias al gol de Zoe Centurión.

405536630_7021646231232597_3156262183096257201_n.jpg Foto: Gentileza/Boca Fútbol Femenino Oficial

UNO se contactó con la crespense Aneley Güttlein y dialogó respecto del logro obtenido.

“Me genera alegría y una gran satisfacción poder ser parte de la historia de un equipo tan importante como lo es Boca. Por otro lado, un inmenso orgullo, porque logramos el primer título para la Reserva del club”, comenzó.

“Ambos partidos fueron complicados, porque Banfield es un equipo que propone intensidad e intenta imponer su juego. Pero más allá de eso considero que la segunda final fue más difícil. Porque si bien teníamos un resultado favorable, había que mantener los pies sobre la Tierra para lograr nuestro objetivo”, completó.

En semifinales eliminaron a River Plate, hasta ese entonces, actual campeón. Ante esto, Güttlein dijo: “Tuvo un sabor especial, por ser el clásico rival y en ese momento, el último campeón. Era un partido decisivo y de alguna manera lo sentí como una final anticipada”.

La defensora reveló por qué fueron las mejores: “Considero que desde el inicio del año hicimos un gran trabajo como grupo, fortaleciéndonos física y mentalmente para afrontar un largo torneo. A mitad de año tuvimos algunos resultados adversos que pudimos superar a tiempo para volver a encaminarnos y lograr el campeonato”.

Además, expresó: “La clave del éxito de este grupo reside principalmente en el gran grupo humano que a diario trabaja en silencio para que a nosotras nos vaya de la mejor manera posible (cuerpo técnico, cuerpo médico, psicóloga, nutricionista y coordinadoras). Párrafo aparte para Eli, nuestra utilera, que muchas veces cumple el rol de mamá. Sobre todo con las chicas que somos del interior y tenemos lejos a nuestra familia. Finalmente, el grupo de jugadoras, que diariamente entrenamos en pos de nuestros objetivos para lograr nuestra mejor versión”.

La entrerriana finaliza un año más que positivo: “Este año lo finalizo con un balance más que positivo. Tuve la posibilidad de tener entrenamientos con la Primera División, que me ayudó a potenciarme en mi puesto. Además, el ser convocada a la Selección fue un plus para mi año deportivo y obviamente, coronado con la obtención del título”.

A su vez, manifestó los objetivos que se propone para el siguiente año: “Mis objetivos son, revalidar el título obtenido, seguir estando en las convocatorias de la Selección Sub 20 y poder ganarme un lugar en la lista para los torneos del año entrante”.

Para finalizar, Ane tuvo palabras de agradecimiento para con su familia: “Mis seres queridos lo vivieron con algo de nerviosismo. Pero muy emocionados y orgullosos de poder acompañarme en este partido tan importante, como lo hicieron durante todo el año siempre que pudieron. Ellos son un pilar muy importante para mí y su apoyo se siente y se disfruta”.

“Además de mi familia, a la distancia siempre hay gente que está al pendiente y se hace presente con mensajes y buenos deseos. A ellos también quiero agradecerles, porque todo ese cariño me hace muy bien”, finalizó.

Definidas las campeonas. Se disputaron las finales de los torneos Sub 14, Sub 16 y Sub 19 del fútbol femenino. River Plate se quedó con el título en las dos primeras categorías, mientras que Boca Juniors se coronó en la Reserva. A continuación, el detalle de cada campaña.

River Plate campeón Sub 14. Goleadoras: Valentina Zozaya - 18 goles (Gimnasia), Valentina Burgos - 13 goles (Boca Juniors) y Elena Perin - 12 goles (Platense).

River Plate campeón Sub 16. Goleadoras: Annika Paz - 31 goles (River Plate), Antonella Estigarribia - 29 goles (Banfield) y Carolina Ceniza - 25 goles (River Plate).

Boca Juniors campeón Sub 19. Goleadoras: Guadalupe Donato - 18 goles (UAI Urquiza); María Francisca Altgelt (River Plate), Micaela Bulacio (Belgrano), Valentina Martino (River Plate) y Kishi Núñez (Boca Juniors) - 14 goles.