Andrés Ibarra: "El oficialismo quiere truchar la elección"

La época dorada, bajo la presidencia de Macri, una suma de éxitos deportivos y calidad institucional, en esa época Boca fue un gran club de fútbol, ese le permitió a enormes jugadores nuestros, ídolos como Palermo, Guillermo, Riquelme... mostrarse en una vidriera internacional del mejor club de fútbol del mundo. Que el vice diga que se lo quiere usar para la política porque ahora es un club de fútbol, cuando él gracias a ese club de fútbol en la época dorada pudo mostrarse al mundo y jugar en Europa. Me parece de mucha hipocresía y desagradecimiento a lo que a él le permitió ser reconocido de los mejores jugadores del mundo, me parece lamentable esa consideración. Tienen una forma de actuar, en este caso de la política de Boca, muy parecido a la política nacional cuando ven fantasmas en todos lados en lugar de ver el propio problema”, dijo Ibarra.

Luego agregó: “Queremos votar el domingo. Nada más lejos que embarrar la cancha. Queremos votar, como corresponde con un padrón que sea el que realmente corresponde. Que puedan votar en paz los socios. Con un trabajo y campaña que llevamos hace meses, para darle al socio de Boca lo que hoy no tiene. El principal proyecto nuestro es la Bombonera Siglo XXI nos va a permitir solucionar el problema de los filtros y accesos a la cancha que esta gestión ha empeorado. Me sorprende muchas veces el uso descarado de la definición que nos endilgan la política a nosotros cuando los que hacen política son ellos”.

¿Los errores en la redacción del fallo de la jueza? Yo no lo redacté al fallo, son dos fallos no tienen nada que ver uno con otro. Uno es la presentación de las organizaciones de la comunidad judía, que se vote sábado en vez de domingo por el sabbat y muchos integrantes de la comunidad no podrían votar. Discutir y dar tanta vuelta con eso es raro, tienen todo el derecho los socios de Boca de darle la oportunidad de votar. En este que sea sábado en vez de domingo no invalida nada, lo que dice el fallo es gravísimo. Si fue un jueves en vez de un sábado, es menor, lo que importa es la gravedad de lo que se está haciendo”, completó el candidato.

“Sobre el banderazo (a favor de Riquelme), mientras sea algo en paz, en armonía, todo el mundo tiene derecho a expresarse, me parece bárbaro. Es importante que el socio de Boca sepa lo que está pasando y tome sus propias decisiones. Está muy bien que la gente se exprese”, aseguró y comentó: “Mauricio está alarmado y uno de los motivos cuando conversamos con él para acompañarme en la fórmula, fue la preocupación por las cosas que estaban pasando en Boca. Y ni siquiera hablemos del fútbol, sino de cosas más graves, que es la calidad institucional en Boca. El club se maneja con soberbia como si fueran dueños, y es de los socios. Está enormemente preocupado Mauricio por esta situación”.