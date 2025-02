Andrés Charadia: "Argentina no entiende lo que es trabajar con seriedad"

Continuó trabajando de personal trainer de varios deportistas hasta que en 2022 volvió a recibir un llamado desde Asia. Se trasladó a Arabia Saudita y allí se desempeñó como director técnico deportivo de una academia fundada para proveer futuros atletas y deportistas a las distintas federaciones y el Comité Olímpico.

“Desarrollamos un programa para captar talentos en handball, judo, taekwondo, karate, fútbol y atletismo, y fue un trabajo increíble que comenzamos desde cero”, contó.

Tras dos temporadas intensas, el entrerriano volvió a atender el teléfono desde Argentina y lejos de quedarse en la comodidad, el año pasado aceptó el desafío de integrar el staff técnico de Los Pumas. “Me sorprendió sinceramente la convocatoria cuando me llamó Felipe (Contepomi) porque estaban buscando un perfil de un hombre fuera del ambiente del rugby y con conocimiento para desarrollar el área de fuerza y sentía que era una oportunidad fantástica para mí”, señaló el oriundo de la localidad de Urdinarrain.

Andrés Charadia coordinando la entrada en calor

Andrés Charadía 1.jpg Andrés Charadia (de gorra) integra el staff técnico de Los Pumas.

—¿Qué significa este paso en tu carrera? ¿Cuál es el desafío que tenés?

—Es un orgullo, quiero dar lo mejor y volcar toda mi experiencia. Es un trabajo muy específico dentro del nivel profesional que tiene todo el staff y los mismos jugadores, y la evaluación al final del año pasado fue muy positiva; por lo tanto, pudimos dar continuidad a este proceso. Para mí, el mayor desafío es encontrar la motivación de 30 jugadores, pero ha sido muy valorable que entiendan una nueva forma de laburar. Son chicos muy profesionales, que se manejan ‘al dedillo’, no descuidan absolutamente nada porque sus rivales hacen lo mismo. Los contrincantes trabajan de la misma manera, con staff muy grandes, cuerpos técnicos numerosos que son muy profesionales, con un tiempo muy estricto para cumplir en cada uno de los horarios. Entonces, nosotros no podemos ceder nada y eso hace mucho más espectacular el trabajo.

—Venías de hacer un trabajo íntegro de formación y educación en Arabia Saudita. ¿Te costó cambiar el chip rápidamente? ¿Cuál es la principal diferencia de trabajar con un equipo profesional?

—La diferencia principal es la forma de presentar los rendimientos y los resultados del proyecto. En Arabia Saudita teníamos el objetivo de la formación y la educación a largo plazo. En cambio, con el staff de Los Pumas, si bien apuntamos a la preparación del Mundial de Australia 2027, tenemos presiones partido a partido. Los mismos jugadores te llevan a otro nivel de exigencia porque quieren estar presentes en la lista de convocados para jugar el fin de semana, entonces hay una sana competencia en el plantel todos los días y cada uno de ellos da más del 100% en cada detalle y eso es fantástico. Hoy, todos tenemos que adaptarnos al tiempo, a la demanda y a las características de juego que pretende el head coach, pero como cada uno tiene bien marcado su rol y su función, las cosas marchan muy bien. Es una de las principales condiciones para tener una buena organización.

—En tu vuelta al país, ¿cómo ves la crisis que están atravesando los atletas?

—Es complejo porque Argentina aún no entiende lo que es el alto rendimiento o trabajar con seriedad. Y no entiende porque de hecho no se cubren todas las expectativas y está todo el flujo detrás del apoyo económico del Estado o de los sponsors, y eso atenta contra lo que es el Alto Rendimiento. Se necesitan más recursos y educación. Además estamos muy acostumbrados de seguir la rutina de los hábitos latinos, o más que nada de argentinos, de comer tarde, levantarse y hacer un desayuno ‘más o menos’. Y el alto rendimiento no se trata de eso e implica cuidar muchos detalles.

—¿Y cuáles son esos detalles que permiten llegar al alto rendimiento?

—Para mí el alto rendimiento es educación, con comportamientos, hábitos saludables y un estilo de vida, donde los detalles cuentan. No se trata sólo entrenar mucho de mañana y tarde. Hay que inculcar que los deportistas deben ser lo más profesionales posible, deben estudiar y hacer su propio análisis, ser autocríticos, tener tiempo para relajarse, para hacer ejercicio de yoga y para trabajar con su fisioterapeuta o nutricionista. Y los entrenadores deben trabajar con un equipo de personas que se especialicen en las diferentes áreas y reunirse continuamente para que se ensamblen a la estructura. Es por todo esto que los grandes deportistas argentinos tratan de irse a Europa para entrenar un tiempo y logran meterse en el alto rendimiento porque a su alrededor encuentran un montón de herramientas.

