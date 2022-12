Ancelotti, DT del Real Madrid, opinó sobre Lionel Messi 

El DT del Real Madrid Carlo Ancelotti, en una conferencia de prensa sostuvo: "Decir que Messi es el mejor de la historia no va a salir de mi boca"

Ancelotti, aseguró este jueves que Lionel Messi "es un gran futbolista" pero no lo consideró como "el mejor de la historia" ya que cada época "tuvo y tendrá jugadores importantes".

¿Por qué Pelé no jugó nunca en Europa?

"Messi lo hizo muy bien, es un gran futbolista y su carrera con un Mundial sigue. ¿El mejor de la historia? No lo sé, no sería justo decirlo", respondió Ancelotti ante la consulta relacionada a la última conquista del argentino en el Mundial de Qatar 2022.

"Cada época tuvo, tiene y tendrá jugadores importantes y decir que Messi ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca", agregó el experimentado DT italiano, de 63 años.

"He disfrutado de jugadores buenos. Actualmente tengo al Balón de Oro (Benzema); no he visto a (Alfredo) Di Stéfano pero sí a (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff", completó Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido que disputará este viernes el Real Madrid contra Valladolid, por la Liga española.

En otro tramo, Ancelotti afirmó que el club "merengue" no realizará contrataciones en el mercado de invierno europeo.

Messi, que hizo la mayoría de su carrera en Barcelona, clásico rival del conjunto merengue, es el máximo goleador del club culé, donde conquistó 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

messi barcelona.jpg

El 10, además de ganar un Mundial Sub 20, una Copa América, una medalla de oro olímpica y una Finalissima con Argentina, también ostenta en sus vitrinas 7 Balones de Oro.

Por otra parte, el estratega italiano aprovechó la oportunidad para desmentir las versiones periodísticas que lo colocan como uno de los principales candidatos a reemplazar a Tite como nuevo seleccionador de Brasil. “Desconozco si tienen interés, porque no me han contactado. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es muy clara: estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Madrid me diga ‘se acabó”, esbozó.