Anahí Bustos y Daniel Acosta ganaron el primer Duatlón de la Ciudad

Caballeros. Individual 25 a 29: Augusto Caballero; Individual 30 a 34: Jorge Montenegro; Individual 35 a 39: Daniel Acosta; Individual 40 a 44: Fernando Friedrich; Individual 45 a 49: Martín Pérez; Individual 50 a 54: Miguel Fischer; Individual 55 a 59: José Herrera; Posta 106 y más: Víctor Sánchez/Mario Fischer; Posta 61 a 90: Maximiliano Buenar/Juan Pereyra; Posta 91 a 105: Cayetano Carussi/Rolando Cuggini y Posta hasta 60 Emanuel Pérez/Lautaro David

Mixto. Posta Mixta 106 y más: María Schefer/Julio Barrio; Posta Mixta 61 a 90: Gisela Banega/Gonzalo Reynoso; Posta Mixta 91 a 105: Sandra Cuestas/Andres Cuestas; Posta Mixta hasta 60: Ariana Ruiz Díaz/Fernando Ruiz Díaz.

UNO dialogó con los flamantes campeones Generales, Anahí Bustos y Daniel Acosta, acerca de lo logrado en el circuito del Parque Botánico.

Anahí Bustos: "Es alentador llegar primera"

“Hace poco tiempo que estoy ligada al Duatlón. El de la ciudad fue el tercero en el que participé a lo largo de mi carrera”, comenzó Bustos, haciendo referencia a que lleva un corto camino transitado en el deporte que reúne atletismo y ciclismo en una misma competencia.

“El Parque Botánico me pareció una buena elección para realizar la competencia porque es bastante amigable para los que recién arrancamos a presentarnos en Duatlón”, agregó.

Duatlón 1.jpg Anahí Bustos, con un tiempo de 1h 17' 59'', fue la campeona en General Damas.

Con respecto al título en el 1er Duatlón de la Ciudad, dijo: “El primer puesto sinceramente no me lo esperaba pero es alentador saber que pude llegar primera en la General”.

El duatlón tuvo 7,5 kilómetros de pedestrismo y 20 kilómetros en bicicleta. En base a ello, la paranaense declaró: “Para entrenar, le dedico más tiempo a correr por eso siento que saco aún más ventaja a la hora de subirme a la bicicleta”.

A su vez, la deportista de 32 años, declaró: “Principalmente me entreno para correr. He corrido en medias maratones y me estoy preparando para presentarme en mi primer maratón. Será en septiembre”.

Para cerrar, contó: “Participo en estos duatlones porque me interesa, a futuro, participar en triatlones. Ya tuve una experiencia en esa disciplina, en marzo, y quiero seguir por ese camino. Mi objetivo es hacer el torneo completo de Triatlón de la región”.

Daniel Acosta: "Estoy feliz por lo logrado"

Con una marca de 56’ 52’, Daniel Acosta se quedó con el primer puesto en la General Caballeros. Respecto de ello, dijo: “Estoy super feliz por lo logrado. No me lo esperaba en lo absoluto. El deportista, de por sí, ya es competitivo y siempre busca ganar. A veces se da y a veces no. Siento que todo es un aprendizaje y este título forma parte de ello”.

El paranaense de 38 contó que hace poco está inmerso en el deporte. “Empecé a practicar Duatlón este año, en mayo. En el Parque Botánico fue mi tercer Duatlón. El circuito me pareció espectacular, estuvo muy bien organizado”.

Duatlón 2.jpg Daniel Acosta se adjudicó el primer puesto en General Caballeros con una marca de 56’ 52’’.

“Mi fuerte es el pedestrismo”, sentenció Daniel Acosta. A su vez, agregó: “Siento que ahí me siento mejor. Sin embargo, me defiendo arriba de la bicicleta porque hace 10 meses que empecé a practicar”.

Para finalizar, el ganador de la General Caballeros expresó: “Mi objetivo para lo que resta del año es seguir entrenando. Quiero seguir mejorando, superándome día a día y continuar por este camino. En el futuro tengo en mente presentarme a diferentes torneos de duatlón y algunas carreras de calle”.