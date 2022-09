Agustina Barroso denunció a la dirigencia del Palmeiras

La defensora siguió con su fuerte posteo y resaltó: "Lamentablemente, muchos de ellos fueron vulnerados a diario dentro del club, en actitudes de falta de respeto, de descrédito, de cuestionamiento de mi poca capacidad profesional y al mismo tiempo mi comprensión del idioma portugués. ¿Qué mujer nunca ha sido llamada loca en la sociedad en la que vivimos?".

Barroso no se quedó en eso y continuó: “Todo lo que necesitamos es pedir respeto y nos pagan de esa manera, porque a eso se referían cuando dijeron que no podía jugar el partido del sábado, porque afirmaron que tenía 'problemas psicológicos', me impidieron jugar. Nunca he sido evaluada por un profesional para recibir ese diagnóstico”.

Además, aseguró que se encargará judicialmente del hecho y remarcó: “Mis abogados están al frente del caso y ahora todos los asuntos se resolverán con ellos. Estoy molesto por la situación, pero mi amor por el club no cambia. Como he hablado en muchas entrevistas y seguiré diciendo en todo el mundo, fue amor a primera vista, así que espero que los problemas se resuelvan de la mejor manera para ambas partes”. Barroso es una de las figuras del seleccionado argentino y será una de las fijas para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

