Agustín Martínez sigue con los controles y determinarán si va a Concepción

El lunes Agustín Martínez continuará con los controles tras el accidente de TC Pick Up. La ACTC determinará si puede correr en Concepción del Uruguay.

El piloto de Paraná sigue con los estudios complementarios tras el fuerte accidente con la Ranger de TC Pick Up.

A través de un comunicado, el Departamento Médico de la ACTC informó sobre el estado de salud de Agustín Martínez, quien se somete a permanentes chequeos para seguir su estado de salud, tras el fuerte vuelco que protagonizó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata al rozarse con Matías Frano y luego volcar, durante la final de TC Pick Up.

Accidente en TC Pick Up: parte médico oficial de Agustín Martínez

LA ACTC evaluará a Agustín Martínez

Estos controles son cruciales porque la entidad teceísta deberá determinar si otorga la habilitación necesaria para que Martínez pueda participar en la 8ª fecha del Turismo Carretera, a disputarse en Concepción del Uruguay los próximos 12 y 13 de julio.

Por esa maniobra, la ACTC aplicó una suspensión provisoria a Matías Frano y lo citó a declarar ante la CAF el próximo martes 8 de julio a las 15.30. “Veníamos a la par y como esas maniobras hubo miles. Cuando estás arriba de la camioneta no pensás que puede pasar eso. Fue una maniobra totalmente desafortunada. Yo estoy tranquilo de que no hice nada malo y no hay un responsable al que se pueda apuntar por esto”, fue el descargo que hizo Frano el día siguiente al accidente.