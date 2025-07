Agustín Martínez se pierde la fecha de Concepción del Uruguay

Este fin de semana el TC corre en Concepción del Uruguay, pero Agustín Martínez no correrá porque no tuvo el alta médica de la ACTC.

El paranaense Agustín Martínez no será de la partida en la octava fecha del Turismo Carretera, que se disputará este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. El Departamento Médico de la ACTC informó que el hijo del Gurí Martínez no recibió el alta para competir, debido a secuelas que aún arrastra del accidente que sufrió el 29 de junio en la final de TC Pick Up.