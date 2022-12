Agustín Asmu, el pibe de la Selección Argentina.

Agustín Asmu tuvo competencias en Sub 13 y Sub 15 representando a Argentina. Además de jugar fue parte de dos campamentos con los mejores.

“Pudimos terminar el año y la verdad que fue un año muy bueno y pude representar a mi país y logré mejorar mucho el nivel”, sostuvo Agustín dándole paso a su padre y entrenador Yamil quién repasó: “Agustín este año logró representar a la Selección Argentina. Lo hizo en el Sudamericano Sub 13 en Salta y luego estuvo con la Sub 15 en Lima, Perú donde además jugó un WTT que es un Circuito Mundial donde salió subcampeón. Perdió ante el otro chico argentino compañero de él de la misma categoría, un mendocino. Un resultado internacional muy bueno. Y en el Sudamericano Sub 13 en Salta logró el tercer puesto en equipos también con Benjamín Archú”

Además de competir, el paranaense fue citado a dos campamentos con los mejores, algo que elevó su calidad de juego: “La verdad que estamos muy contentos ya que además la Federación Internacional de Tenis de Mesa comenzó a trabajar en un programa que se llama Potenciar que es donde están los mejores jugadores del país y los llevan a concentraciones de 20 días. Agustín, luego del Nacional de Mendoza, hizo dos, uno en septiembre y el otro en noviembre. Son de 20 días”.

agustin asmu al sudamericano 1.jpg

“En los campamentos hacemos mucha mesa con doble turno y también trabajamos en lo físico”, contó Agustín y agregó su padre: “En estos campamentos Agustín se encuentra con los mejores jugadores del país y con los mejores entrenadores. Llegó a tener hasta tres turnos de entrenamiento intercalando lo que es mesa y lo físico. También se entrena los sábados y se compite en estas concentraciones. La verdad que estamos muy contentos con este programa ya que se vio un salto de calidad en el juego de Agustín. Es un chico que le apasiona esto”.

Además de la competencias internacionales, hubo otras importantes donde el jugador de Aspatem nunca se bajó del podio. Un crack! “Jugó varios torneo del Circuito Nacional y en todos hizo podio. En San Luis salió campeón en dobles sub 13, luego salió segundo en Sub 15 y Sub 13. No se le pudo dar el uno. En Mendoza perdió la final con un gran jugador de Salta y ahora en el Abierto de la República jugó Sub 15 y Sub 17 y en las dos categorías salió tercero. En estas competencias juegan los mejores del país y del extranjero. Agustín pasó la clasificación y jugó la zona campeonato. Por ejemplo enfrentó a Franco Spinelli, jugador de la Selección Argentina Sub 19 muy talentoso y que además es compañero de equipo ya que Agustín en Buenos Aires juega para Ferro Carril Oeste”.

agustin asmu al sudamericano 3.jpg

Agustín tiene 13 años, pero su nivel lo lleva a competir con jugadores mayores. “A mi me pone muy contento jugar con esa clase de jugadores porque tiene un gran nivel como el caso de Franco. Es una experiencia muy buen y mi idea pasa por siempre disfrutar al máximo de esos momentos”.

Finalmente Yamil habló de lo que se viene para la próxima temporada. “A mi me pone bien por todo el sacrificio que él hace. Entrena todos los días más el colegio. Estuvo 40 días afuera y aprobó todo. Ahora en enero vuelven los campamentos de 20 días y en febrero arranca el Circuito Nacional así que habrá que hacer una buen pretemporada y enfocarse en las competencias internacionales. Queremos ir a Paraguay al Circuito WTT”.