Aguaí reúne fondos para competir en el Mundial de China

Aguaí tiene asegurada su plaza en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2025. La cita ecuménica se llevará adelante, del 17 al 30 de octubre, en Beijing. El equipo entrerriano se ganó el derecho de competir en medio oriente tras haberse coronado subcampeonas en la Copa Clausura Nacional de Equipos que se desarrolló en Las Parejas, Santa Fe.

La delegación entrerriana está conformada por nueve patinadoras más el entrenador. La estructura no cuenta con respalda gubernamental ni el apoyo de un sponsor que les permita financiar los gastos que implica competir el próximo mes en medio oriente.

Para trasladarse a China necesitan 6.000 mil dólares por integrante. Frente a este escenario utilizaron las redes sociales como instrumento para iniciar una colecta con el fin de reunir los recursos que garanticen su presencia en el Mundial.

La propuesta que Aguai realizó en las redes sociales

“Subimos un video a Tik tok para difundir nuestra propuesta diciendo que, si 40.000 personas transfieren 1.000 pesos, llegamos a juntar la plata para cubrir los costos de viaje, o una parte importante del dinero para el viaje y de esa manera podríamos podíamos viajar”, indicó Luz Cappellacci, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Afrontamos muchos gastos durante el año. Fuimos a dos nacionales, venimos del Panamericano que se desarrolló en Buenos y el año pasado estuvimos compitiendo en el mundial que se desarrolló en Italia. Todo esto implicó un gasto muy grande para nuestra familia, porque es a pulmón, o sea, sale de nuestra familia. No recibimos ayuda económica de ningún lado más de la gente que nos aporta y demás”, añadió Delfina Ricle, otra de las integrantes de Aguaí.

Aguai Patin artístico La sumatoria de puntas le permite a Aguai competir en el Mundial que se celebrará en China. Aldana Martínez

La comunidad rápidamente abrazó a las patinadoras entrerrianas. La reacción positiva encendió la ilusión de competir con las mejores exponentes de la disciplina. “Al subir el video en las redes sociales observamos que un montón de gente se prendía con la idea. Algunos nos dejaba comentarios re lindos, otros empezaron a transferir. Estamos totalmente agradecidas porque de alguna u otra forma nos ayudan y nos hace sentir que valoran el trabajo que venimos haciendo durante años. A partir de ahí nos dimos cuenta que tal vez podíamos competir otro sueño Estamos totalmente agradecidas porque un montón de gente desde el total desinterés que nos está ayudando y eso un montón para nosotros”, agradeció Liz Kamlofsky.

“Actualmente tenemos más o menos 4 millones de pesos”, informó Cappellacci. “Nuestra intención es llegar a gente que tiene un poco más de poder para poder ayudarnos. En la publicación que realizamos en las redes sociales etiquetamos a mucha gente famosa para que nos de una mano con la difusión porqué hoy estamos todavía un poco lejos”, indicó.

Su presencia en China no está garantizada

Cuando restan 44 días para el inicio del Mundial el equipo entrerriano no tiene la certeza de trasladarse al continente asiático. Están convencidas que realizarán los esfuerzos necesarios para exhibir su potencia en la máxima cita de la disciplina.

“Todavía no tenemos una fecha exacta para confirmar nuestra presencia, pero entre fin de septiembre o principio de octubre tendremos que definir. La intención es dar pelea hasta el final, y si no se da, será en el próximo año. Lo que si estamos convencidas es que tenemos que viajar todas. No es que van a viajar una parte del equipo por una cuestión presupuestaria. Tenemos que ir si o si las nueve más nuestro entrenador”, afirmó Luz.

Siguiendo esta línea, Delfina aclaró que Aguaí cuenta con un plan b para destinar los fondos recaudados en la colecta. “Si no llegamos a reunir el monto final lo recaudado lo destinaremos al Mundial que se desarrollará el próximo año en Paraguay, que es más accesible”.

Aguaí tiene el derecho de competir en la categoría Small Group (grupo chico). “Se pueden competir de seis a doce patinadoras. Nosotras somos nueve integrantes. La categoría internacional nos da la oportunidad de competir en torneos de este nivel. Durante el año participamos en torneos provinciales que nos clasificaron a los nacionales. Somos el único equipo de Entre Ríos que compite en esa categoría. Somos el primer equipo de Entre Ríos que llegó a un Mundial”, infló el pecho Luz.

Una temporada con mucha competencia en el máximo nivel del patín artístico

El equipo está conformado por chicas de Paraná, Oro Verde y Tezanos Pintos. La franja etaria es entre 15 y 25 años. En la presente temporada cumplió destacadas actuaciones en las competencias que afrontó. Los buenos resultados le permitió clasificar al Mundial del próximo mes en Beinjig.

”Estuvimos participando en mayo del torneo nacional de apertura, y luego en el Nacional de Clausura. La sumatoría de puntos nos permitió clasificar al Mundial de China. Además finalizamos en el segundo lugar en el Panamericano que se disputó en julio en Buenos Aires”, revivió Delfina.

La apretada agenda de competencias, más el mantenimiento de los insumos (patín, indumentaria deportiva) demanda un esfuerzo enorme para un equipo que compite en el ámbito amateur, pero que encaran cada desafío con el mayor profesionalismo. Esto las impulsó a realizar la colecta con el fin de exhibir la bandera de Aguai en la cita ecuménica.

Canales para colaborar

“Un sueño más que trataremos de concretar con su ayuda”, indica Aguaí en su cuenta oficial de Instagram (Agua_grupo_show). “Si 40.000 personas donan 1.000 pesos nos vamos a Mundial de China a representar a Argentina”, acotan.Los interesados en realizar su aporte económico podrán efectuar una transferencia al alias aguaimundial, cuya cuenta tiene como titular a Luz Cappellacci.