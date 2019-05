SUP Paraná dejó su marca en Mar del Plata

La bella Mar del Plata fue testigo de la tercera fecha del Circuito Argentino de SUP Race y en La Feliz hubo representantes de la Escuela SUP Paraná que lleva adelante, hace tiempo, Francisco Giusti, además competidor.

Para esta oportunidad se corrieron las cuatros modalidades SUP Surf , SUP Maratón, SUP Técnico y SUP Sprint y los resultados cosechados por parte de los entrerrianos fueron buenos teniendo en cuenta que vienen de entrenar en el río por lo que el mar se vuelve más complejo.