Murió Ellen O'Neal una de las pioneras del skate femenino

O'Neal empezó a patinar en el 75 con 16 años. Con tan solo un año ya había conseguido el patrocinio de Gordon & Smith, Bennet Trucks y Vans. Luego añadiría a la lista Kryptonics y Hang Ten. Todo ello mientras se convertía en una de las primeras en ganar y subirse al podio en las primeras competiciones de skate.

Más allá de la competición, Ellen O'Neal también se convirtió en un icono para el skate femenino por modificar maniobras con una gracia y uno estilo único, así como por sus fotos en la revista Skateboarder Magazine.

Además, su larga cabellera rubia y sus shorts aparecieron también en una película de culto como Skateboard (1978), en el papel de Jenny Bradshaw, junto a Leif Garrett y Tony Alva. Y destaca, también, su cameo en el capítulo The Skateboard Whiz de Wonder Woman.

Ellen O'Neal as Jenny Bradshaw in Skateboard - the Movie (dir. George Gage, 1977).