Catriel Soto no obtuvo el permiso para viajar y competir en Europa

Catriel Soto quería viajar a Europa para competir en la Copa del Mundo y el Campeonato Mundial de Mountain Bike (MTB) para sumar puntos pensando en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. El integrante del Seleccionado Argentino confirmó que se quedó afuera de las dos competencias más importantes de la especialidad en lo que resta de 2020.

En sus redes sociales se descargó luego de tres meses de incertidumbres: "Pocos saben lo realmente duro que es esta situación para quienes vivimos del deporte. Defendemos los colores de nuestra bandera, dejamos el alma cada vez que nos toca competir, y una vez que no necesitamos más que un permiso de viaje para seguir haciendo nuestro trabajo, sin pedirles nada a cambio, una vez más SILENCIO ABSOLUTO. Ahora y como siempre, nadie se hará cargo de nada. Mientras tanto en Europa las competencias continúan y cada vez la brecha es más grande para los deportistas de nuestro continente. Por mi parte estoy más que tranquilo por haber intentado estar presente en las competencias europeas. Fueron meses de arduo trabajo e incluso de días sin dormir entre entrenamientos y mucho tiempo tirado a la basura gestionando mi salida del país. Nos tendremos que volver a ver en 2021".

El deportista, que en la noche de este martes estaba viajando desde Concepción del Uruguay a Colón, aseguró que seguirá "representando los colores más lindos del mundo" y le agredeció a la familia, amigos , seguidores y sponsors.

catriel 2.jpg Con los colores de la bandera.

En una entrevista que realizó con Deportes 12 (lunes a viernes de 20 a 21 por Radio 12) el “Cacique” contó sobre la intensa preparación de dos meses mientras que gestionaba los permisos necesarios para embarcarse rumbo al viejo continente.

Soto, que representó al país en Londres 2012 y Río 2016, expresó su frustración por no haber podido asistir a las competencias más trascendentes del calendario y no ocultó su malestar con las restricciones que sufren los deportistas que practican disciplinas que no son las más populares.

"Me genera una frustración enorme no poder viajar a competir. Estuve dos meses gestionando el permiso con el Comité y la embajada. Mucha gente se fue de viaje y yo no pude salir a competir para representar a Argentina. Me parece vergonzoso que al deportista no se lo cuide. Vivo de esto y armé mi proyecto en el país. Se me hubiera podido facilitar que vaya a otra provincia a entrenar, necesitaba un lugar con desniveles, pero no me dejaron salir. No hubo ningún tipo de voluntad".

Sobre los Juegos Olímpicos no es sencillo y esto es un obstáculo más camino a Tokio. Hasta el momento que vea que no tengo chances porque se cerró el ranking, seguiré luchando.