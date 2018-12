A pesar de todo en Gualeguay se las arreglan para andar en el skatepark

Él comenzó a patinar en la escuelita de skate del Corsódromo y nunca más paró, al igual que todos los gualeyos que andan en skate, se las arregla bastante bien para esquivar los escombros que invadieron el piso.





El problema es grave porque también llegan muchos niños y niñas para andar en bici y pasar una tarde al aire libre y en movimiento pero se encuentran con una situación angustiante.





Hoy el fotógrafo Luis Giménez Beresiartu logró unas imágenes que hablan solas:

Skatepark Gualeguay - Mal estado-6.jpg Es peligroso para todos. Foto gentileza / Luis Gimenez Beresiartu



Para visibilizar la situación, el jueves 29 de noviembre, Luis escribió un texto que describe lo que sucede en el predio de la costanera: "Practico skate desde la adolescencia y hace muchos años juntos a mis amigos venimos peleando para que en Gualeguay exista lo que hoy en día es un "skatepark". Después que han pasado varios proyectos y varios arquitectos especializados en el diseño y dirección de Obra (durante las dos gestiones Erro-Bogdan) se llevó a cabo la construcción a cargo de personal de Municipalidad de Gualeguay, pero con un dato importante... sin arquitecto, sin planos y sin seguimiento de obra especializada que es algo imprescindible. El día de ayer (miércoles) me encontré con un deterioro total. El piso totalmente levantado, grietas por donde se mire, imposibilitando que cualquier persona pueda practicar el deporte. El 18 de abril de 2018 hasta la fecha 29/11/2018 (226 días exactos) la Municipalidad de Gualeguay a través de su página, dio a entender que se estaba finalizando la obra, la cual iba a tener alumbrado público y agua potable. No solo en ese tiempo no pasó nada, sino que en 226 días el material utilizado puso en evidencia la mala calidad. La falta de interés por hacer algo bueno y el derroche de plata que con ese dinero se podría haber hecho algo mas chico y que dure al menos (20 años)".