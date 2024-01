Oro Verde: Misión Arquidiocesana para recordar el COMLA

Es por eso que bajo la convocatoria del arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, la parroquia de Oro Verde se une al espíritu misionero para conmemorar el 25º aniversario del COMLA VI – CAM1 con la realización de una Misión Arquidiocesana. Este evento, programado del 25 al 28 de enero, se llevará a cabo en la jurisdicción de Colonia Ensayo y Oro Verde.

Las actividades planificadas para estos días abarcarán una variedad de actividades pastorales y recreativas destinadas a los más pequeños, así como encuentros formativos para los jóvenes. La Misión Arquidiocesana se propone llegar a todos los rincones de la comunidad. Visitas a las familias, junto con actividades formativas, serán parte integral de esta experiencia misionera.

El epicentro de la misión abarcará Colonia Ensayo y los barrios: Oasis 1, 2, 3, 4; Barrio Parque, Barrio Los Laureles, Barrio Rocha, Barrio Los Algarrobos, Barrios Lomas de Oro Verde y Barrio Loma Hermosa en la ciudad Universitaria.

Para estar al tanto de todos los detalles de la Misión Arquidiocesana y conocer las formas de contribuir, se invita a seguir las redes sociales de la Parroquia de Oro Verde. En estos canales se compartirán horarios, actividades específicas y la manera de colaborar.

"La Misión Arquidiocesana en Oro Verde se presenta como una oportunidad única para renovar el compromiso comunitario y vivir la fe en acción. La comunidad católica está llamada a ser parte activa de esta experiencia, contribuyendo a hacer de estos días una verdadera vivencia de la presencia de Dios", indicaron.

Legado misionero

El Año Misionero Arquidiocesano fue convocado por monseñor Juan Alberto Puiggari.

Es por eso que desde la Delegación de Misiones y Pastoral Juvenil Arquidiocesana se convocó a los jóvenes que deseen sumarse a una misión diocesana de verano que tendrá lugar desde el jueves 25 al domingo 28 de enero en Oro Verde y Colonia Ensayo.

La propuesta considera que la misión de la Iglesia en la actualidad es esencial para difundir la alegría del Evangelio y llevar el mensaje de esperanza y salvación a todas las personas de la arquidiócesis, y sobre todo a las periferias, a los lugares que se han ido poblando en los últimos años, sin entorpecer o interponer actividades parroquiales, de grupos, movimientos o instituciones.

La propuesta de una misión arquidiocesana juvenil intenta responder a una realidad y un deseo compartido. Así lo indicaron desde la Delegación de Misiones que destacaron:

"Realidad: No todos los jóvenes tienen acceso a una propuesta de una misión organizada. No todas las parroquias, grupos, movimientos, instituciones, realizan misión a modo de visita de casas, parajes, pueblos o ciudades. Además, algunos jóvenes buscan sumarse a misiones de otros lugares. Por otro lado, hay parroquias que tienen un grupo de jóvenes que misionan o cotidianamente, o en vacaciones. Además, hay misiones de movimientos o grupos que convocan varios jóvenes que no necesariamente participan de sus actividades anuales".

"Deseo: Seguir creciendo en identidad diocesana misionera, entre sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos. Y generar un espacio para el encuentro personal con Jesucristo a través del testimonio y la relación humana entre jóvenes de la Arquidiócesis. Ya hemos tenido experiencia de misión del clero en años pasados, y algunos sacerdotes se encuentran aún en misión ad gentes. Esta propuesta invita a caminar juntos: nos sumaremos, en la medida de lo posible, sacerdotes de la arquidiócesis para la preparación y la misma misión junto a los laicos, y por qué no, consagradas, religiosos".

Epicentro de fe

La página del Arzobispado de Paraná registra la publicación de un documento de 1999.

Allí se detalla que para el congreso se acreditaron 3.021 congresistas, provenientes de 41 países, aunque efectivamente lo hicieron 2.867 de cuatro continentes, siendo los que de más lejos viajaron los representantes de la India.

Los congresistas se agruparon de la siguiente manera: cardenales 4, arzobispos 20, obispos 121, sacerdotes 688, religiosos 622, consagrados 80, laicos 1.272, seminaristas 60.

En tanto del congreso de la Infancia Misionera participaron 346 congresistas, de los cuales 129 niños eran argentinos, 53 extranjeros y 62 animadores de grupos, también de todo el continente.

Entre los días 2 y 3 de octubre se realizó asimismo el Congreso de Grupos Misioneros de la Argentina, respondiendo a la invitación del obispo de Añatuya y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, monseñor Antonio Baseotto, al que asistieron 1.600 congresistas.

Para atender los requerimientos del Congreso, además de las comisiones organizadoras nacionales, colaboraron otras 350 personas que se hicieron responsables de las distintas áreas de trabajo.

También asistieron a los congresistas 1.400 adolescentes y jóvenes paranaenses.

Los congresistas se movilizaron a sus distintos lugares de trabajo en 40 autobuses, los cuales realizaron 150 traslados diarios.

Se alojaron en 2.250 casas de familia, que cubrieron un total de 4.071 lugares de alojamiento ofrecidos.

Las reuniones del COMLA VI-CAM I ocuparon 11 escuelas; los grupos y las familias misioneras trabajaron y se hospedaron en 12 colegios de la ciudad; se crearon tres sistemas informáticos para la acreditación y alojamiento de los congresistas, además de una red de 53 computadoras como soporte informático.