¿Será justicia?

Otra cuestión que llama la atención poderosamente es que según denunciaron desde Proyecto Artigas, Luis Miguel Etchevehere violó la restricción perimetral que fijó el Poder Judicial sobre su persona para resguardar a su hermana Dolores. En un video se puede ver que el exministro macrista grita desaforado: “El que quiera venir... el gobernador, el fiscal, el procurador, el presidente de la Nación. Yo de acá no me muevo, no va a entrar nadie acá. Que me escuche Gustavo (Bordet)”. Y advirtió: “Si nos tienen que meter presos, métanos presos. Proceda, pero basta de conversación. Póngase donde se tiene que poner”. Nadie lo detuvo. Todos los días hay jóvenes de la Villa 351 detenidos por desobediencia judicial. Pibes con verdaderos problemas que el Estado la única respuesta que sabe darle es policial y judicial.