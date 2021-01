¿Quién arregla el puente?

También como en 2009 una lluvia importante a fines de 2016 provocó una erosión. En enero de 2017 comenzaron los trabajos por parte de la empresa adjudicataria de las tareas, Norvial Servicios, con un presupuesto de 13.321.632,73 pesos, y tras cinco meses de trabajo, en junio se habilitó el paso. Se decía en ese momento que la obra no estaba concluida y que faltaban algunas tareas por realizar. La principal voz opositora a la obra era la del arquitecto Rodolfo Borini, a quien escuché en más de una oportunidad pedir que la Municipalidad no reciba la obra. Parece que esa advertencia nadie la escuchó.

¿Quién se hará cargo del arreglo de la estructura? ¿Será la Municipalidad de Paraná la que tendrá que hacerse cargo o habrá una investigación para ver si la obra se hizo bien? ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Estaría bueno que un especialista del Estado haga un descargo público para que los ciudadanos sepamos qué paso en realidad. ¿Faltó mantenimiento? ¿Se utilizó la cantidad de hierro adecuado? ¿Se hicieron los trabajos correctos para estabilizar la zona? ¿Debería intervenir de oficio la fiscalía anticorrupción? No digo ya, porque están descansado, pero una vez que concluya la feria judicial se podrían dar una vuelta por la Municipalidad y pedir la documentación de la obra y llevar un ingeniero para inspeccionar el lugar.

Me parece que es tiempo de aclarar las cosas, porque muchas veces los paranaenses vemos cómo obras viales inauguradas con bombos y platillos duran poco tiempo. Es más, muchas veces están más tiempo cortado el lugar para la construcción que lo que duran los trabajos en sí. Y lo más indignante es que jamás escuchamos que un empresario sea obligado a reparar algo que no está bien. Este podría ser el comienzo de demostrar que por lo menos hay intenciones de cambio. Tal vez el desmoronamiento era inevitable, pero tal vez no y terminamos recuperando un poco de los 13 millones de pesos que salieron del bolsillo nuestro para un obra sumamente importante.