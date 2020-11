Piletas de Paraná en modo pandemia

Otro es Paracao, que con su buen número de socios mejoró sus instalaciones para fomentar el uso de los natatorios. Estudiantes tiene piletas en todas sus sedes y tomó la buena medida de que todos los socios activos tengan por esta temporada el derecho de pileta gratis, como parte compensación por no poder usar el club durante meses por la pandemia de Covid-19. Talleres dio a conocer que tiene sus piletas de la sede central de Irigoyen y Feliciano listas en 90%. Rowing trabajó mucho para que las piletas estén activas. Algunas de estas entidades tienen a sus nadadores entrenando y con protocolos claros que se respetan y también con turnos bien organizados.

Pero también piensan en el verano. Todos los clubes están en la misma situación. De esperar con ansias saber qué va pasar con la temporada de verano 2021.

Aparentemente se podrá ir en modo pandemia y habrá que mantener el distanciamiento social, cuidar la higiene y usar el barbijo. Estos aspectos estarán indicados en los protocolos que se están ultimando para la apertura de la temporada tanto en los clubes como en los natatorios municipales y para el uso de las playas de Paraná.

Un aspecto que le juega muy a favor a los clubes es que el agua de las piscinas se trata con grandes cantidades de cloro, lo que impide la propagación del Covid (la Organización Mundial de la Salud expresó que no existen estudios que avalen la transmisión de Covid 19 a través del agua). Y eso es una posición positiva para las entidades. También para ser autorizados. El tema pasa por el uso de lugares comunes, como vestuarios, y mantener el distanciamiento fuera de la pileta. Para eso ya tienen un protocolo claros de turnos, y círculos para las personas que asistan.

Algunos de los protocolos sanitarios son que antes de entrar a la zona de piletas se medirá la temperatura y se recomendará la utilización de alcohol y el lavado de manos. Los “círculos de confianza”, lugares separados para que puedan permanecer familiares o convivientes de manera de que se mantenga el distanciamiento social. Los círculos serán pintados y tendrán que respetarse. No se prevé que estén abiertos los vestuarios (como pasa en varios deportes activos), aunque sí el sector de los baños públicos para damas y caballeros. Además, desde los clubes comentaron que los natatorios tendrán ingreso limitado. Suponen que podrán entrar los socios, pero solo al 50%, y también en determinados días y horarios para que todos puedan disfrutar de las instalaciones de igual manera (seguramente algunos no estarán muy conformes). Las reglas serán clara y está en los propios socios respetarlas o no. No la tendrán nada fácil los bañeros y guardavidas porque, como bien se sabe, los argentinos no somos de respetar ciertos acuerdos y cualquier excusa sirve para relajarse.

piletas.jpg Piletas de Paraná en modo pandemia Foto UNO/Juan Manuel Hernández

La pandemia por el coronavirus hizo reformar muchas cosas y los clubes afrontan un mal momento económico y esperan salvar el verano con las piletas. Muchos socios dejaron de pagar la cuota no solo por la situación monetaria, sino por no contar con las actividades que venían realizando y un ejemplo claro es la pileta en el verano. Muchas familias esperan el calor para disfrutar el club y de no contar con la posibilidad de refrescarse en los natatorios este verano seguramente no pagarán la cuota y las arcas de los clubes se seguirán reduciendo.

Sin lugar a dudas será un verano con piletas en modo pandemia y los clubes de la capital entrerriana no serán la excepción a la regla por estos meses.