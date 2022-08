Patricio Rey, Vivir, solo cuesta vida

El fin de semana fue muy esperado. Especialmente porque significó descanso laboral. No obstante, los dos días no se presentaron como lo había proyectado. Las nubes dominaron el cielo de la ciudad durante el sábado y el domingo. Fue una descripción de dos días oscuros, donde la tristeza invadió mi cuerpo y mi mente. Semanas atrás habíamos despedido a mi suegra. Su fallecimiento significó el final de siete años donde conviví con la muerte de familiares y la de un gran amigo que me regaló la vida. Esa realidad desnudó las miserias de personas con la que frecuenté en distintos espacios.