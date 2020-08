Los jugadores de Primera División del fútbol argentino vuelven al ruedo hoy en distintas zonas del país con gran expectativa en medio de un panorama de incertidumbre con respecto a la reanudación del juego y con el desafío de adaptarse al nuevo protocolo que va desde el distanciamiento a llegar al lugar directamente desde sus respectivos domicilios de forma individual con su propia ropa y su kit de higiene e hidratación.

En este contexto, como suele suceder en todos los órdenes, los clubes poderosos de Buenos Aires se adelantaron, hicieron el test durante la semana y hoy saldrán al campo de juego, mientras otros empezarán hoy con los tests. Los mismos clubes que en su momento pusieron el grito en el cielo cuando algunas instituciones con una mejor situación sanitaria plantearon la posibilidad de regresar a los entrenamientos. Como sucedió con Godoy Cruz de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.

miradas sebastián gálligo.jpg Fútbol: la desigualdad en la vuelta a las prácticas

En aquel entonces, el mismísimo presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, envió un carta a los clubes: “No vuelvan a las prácticas grupales, ni dentro ni fuera de los clubes. Tengan paciencia así todos podrán iniciar las actividades simultáneamente”. “Les rogamos que aún no retomen las prácticas grupales ni dentro ni fuera de las instalaciones de sus clubes, para evitar cualquier tipo de inconveniente”, agregó el dirigente ante la presión de los clubes de Buenos Aires.

En Paraná, el médico de Patronato Juan Hermida, mostró su preocupación por el envío de los test y al mismo tiempo por la celeridad de la decisión del Ministerio de Salud de la Nación y la AFA que tenía previsto autorizar sólo a los equipos que juegan la Copa Libertadores que se reanudará a mediados de septiembre.

“Ya estuvimos haciendo una medición de los campos de juego. Para lo que nos corresponde, nos gustaría que se entrene en La Capillita por lo menos con cinco grupos de seis jugadores. Teniendo en cuenta que podés trabajar con seis jugadores cada media cancha, se usan dos canchas, y los otros estarían haciendo trabajos en el gimnasio. Serían 30 personas al mismo tiempo, pero en diferentes sectores”, indicó el Jefe del Equipo Médico sobre el regreso a los entrenamientos que finalmente serán el jueves o viernes cuando estén los resultados.

El plantel de Patronato comenzará hoy con los tests. Primero será el PCR mediante hisopado nasofaríngeo hoy a las 12 y el segundo, vía extracción de sangre 72 horas después. Ambos diagnósticos se realizarán de a grupos en la sala de prensa del Estadio Presbítero Bartolomé Grella y estarán a cargo del doctor Juan Hermida.

El protocolo indica que se deberá respetar la distancia entre personas: al menos 1,5 metros; no podrá haber más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha; Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamientos (cuerpo técnico, cuerpo médicos, utileros, asistentes, dirigentes, etc.), deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo; no se permite mezclar equipos de trabajo; no es conveniente que en el mismo turno se entrenen jugadores de la misma posición; mantener una buena higiene: Lavarse bien las manos; usar desinfectante de manos; evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz; toser o estornudar en un pañuelo o en el hueco del codo, cubriendo la boca y la nariz; desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen; evitar darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico; evitar la salivación, en cualquier lugar y forma; prohibir compartir cualquier tipo de infusión, especialmente el mate.

Al lugar de entrenamiento solo podrán acudir las personas que se sometieron a la primera tanda de testeos y que hayan dado negativo.

Las personas que arrojen resultado positivo de Covid-19 deberán ser aisladas y monitoreadas por el cuerpo médico y no podrán realizar ninguna actividad. Además se evaluarán a sus contactos estrechos.