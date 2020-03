El valor de la información veraz

“Les pido a los periodistas que me ayuden a informar bien, porque uno está peleando contra un enemigo invisible”, dijo el presidente la Nación, Alberto Fernández, en un mensaje corto pero contundente respecto de la responsabilidad que le cabe a cada argentino y argentina en las medidas de prevención para evitar la propagación, más allá de lo que se pueda controlar, del virus Covid-19. En ese escenario el rol que jugamos hoy los medios de comunicación es sumamente trascendente para cortar con las noticias falsas que inundan las redes sociales, en especial Facebook, WhatsApp y Twitter.

Hay cadenas con mensajes de audio que lo único que hacen es generar pánico en una sociedad que está atemorizada por lo que estamos atravesando. Tal vez alguien no entendió que la declamada “grieta” que ha dividido a los argentinos en esta situación no tiene ninguna posibilidad de propagarse, casi con la misma peligrosidad que el coronavirus. La pandemia unió lo que la historia y la política dividió. El que crea que es posible continuar alimentándola en este escenario es un criminal.

Los diarios, canales de televisión, radios y sitios web, más algunas redes sociales reconocidas y manejadas por periodistas reconocidos, son los medios hoy para informarse. Todos tenemos que saber que los que hacen las “fake news” tienen intereses concretos, no son cosas realizadas con inocencia. También estará en el Poder Judicial destinar inteligencia para lograr detectar quiénes están detrás de tanta desinformación y maldad.

Los medios de comunicación tienen una oportunidad inmejorable para recuperar el rol que nunca debieron haber dejado de lado por intereses políticos y económicos: informar con rigor y responsabilidad.

Llevar información veraz para que los ciudadanos puedan sacar sus propias conclusiones y tomar las mejores decisiones. Por eso es que las redes sociales hoy muestran su cara más cuestionable. En este sentido hay que cortar con los audios que indican que no habrá combustible o que alarman con que los supermercados se quedaran sin mercadería. Todos tenemos un poco de responsabilidad. Cuando Fernández dice: “Necesitamos que cada uno de nosotros haga su parte”, también se refiere al ciudadano que, abrumado por tanta información, divulga cualquier cosa. En estos días me di cuenta de que soy el único que no tiene un tío, amigo o conocido médico que viva en Europa. O un conocido de un ministro de la Nación. Todos mandan audios, que en muchos casos dicen cosas “alarmistas”.

Hoy los periodistas volvimos a ser imprescindibles para informar y construir ciudadanía. Tenemos la inmejorable oportunidad de recuperar el rol de constructores de sociedades democráticas, tolerantes e inclusivas. La pandemia, como en otros órdenes de la vida en sociedad, es una oportunidad. No la desaprovechemos. Todos los que trabajamos en comunicación tenemos que ser la traba de las “fake news”, que lo que buscan es “pánico”.