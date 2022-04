El trato a excombatientes de Malvinas habla de una gestión

A 17 años de la citada reivindicación, los veteranos no solo deben soportar una atención deficiente y la quita de prestaciones sino también los palos policiales como si ya no hubiesen sufrido suficiente desdén y desamparo. No hay que olvidar que, al terminar el conflicto, quedaron sin ningún tipo de ayuda económica, médica ni psicológica; que fueron intencionalmente invisibilizados por quienes los enviaron al frente y no solo sufrieron discriminación y rechazo social, sino que fueron escondidos “por perder la guerra” en esa típica actitud argentina de “triunfalismo futbolero”.

cementerio darwin malvinas.jpg

Tras 40 años hoy se sabe que participaron de la Guerra del Atlántico Sur contra Gran Bretaña (EE.UU, OTAN … y Chile) 23.000 combatientes, más un grupo de soldados no reconocidos que excederían los datos del Ministerio de Defensa. Hubo 649 caídos, 323 murieron en el hundimiento del ARA General Belgrano. Entre los sobrevivientes, muchos se quitaron la vida. Pero de esto tampoco hay estadísticas porque era otra de las cosas a barrer debajo de la alfombra. Los centros de veteranos hablan de entre 300 y 500 suicidios, cifra cercana a los muertos en combate. La primera etapa de la democracia los vio como marginales, luego les dieron atención paliativa y luego de muchos años llegó un reconocimiento que esta gestión nacional no debería soslayar ni olvidar.

Malvinas.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

En Entre Ríos, el jueves, se oficializó una mejora económica para los excombatientes. Se llevó de tres a cinco sueldos mínimos su pensión, actualizando una norma de 2016. La medida, con fecha oportunista, partió de un insistente reclamo de los excombatientes, pero en los discursos se habló -como mérito de la clase política- la “celeridad” en la atención de la demanda, tal vez en espera de un aplauso. Como honra una sociedad a sus héroes, habla mucho de ésta. Los sobrevivientes, más allá del tema económico, piden que no se los desatienda y, sobre todo, que no se los olvide.