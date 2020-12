Marcia Müller: homenaje a las que pusieron alma al chamamé

Marcia Müller homenajea a las que le pusieron el alma al chamamé. “Yo escuché chamamé desde que estaba en la panza de mi mamá; en algún momento comencé a esbozar algunos acordes en la guitarra y lo acompañé a mi papá; después llegó el canto, los recitados. Después nació el sapucay. Me encontré en el camino con el acordeón. Posterior a eso se dio la composición; pero siempre, por más que me gusta investigar y encuentro otras músicas del mundo, siempre me quedo con el chamamé, que es una filosofía de vida”, sintetiza Marcia Müller –acordeonista, cantante y compositora afincada en Paraná–, al dialogar con Escenario sobre su nuevo trabajo discográfico, ‘Mujer de Chamamé’.