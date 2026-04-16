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Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagos en dólares en efectivo

Se analizan unos 17 viajes al exterior pagados en dólares y en efectivo por el ministro Manuel Adorni. en especial el viaje a Aruba con su familia

16 de abril 2026 · 12:33hs
Se analizan unos 17 viajes al exterior pagados en dólares y en efectivo por el ministro Manuel Adorni. en especial el viaje a Aruba con su familia 

Se analizan unos 17 viajes al exterior pagados en dólares y en efectivo por el ministro Manuel Adorni. en especial el viaje a Aruba con su familia  
Se analizan unos 17 viajes al exterior pagados en dólares y en efectivo por el ministro Manuel Adorni. en especial el viaje a Aruba con su familia 

Se analizan unos 17 viajes al exterior pagados en dólares y en efectivo por el ministro Manuel Adorni. en especial el viaje a Aruba con su familia  
el funcionario y su familia se hospedaron en un hotel de lujo llamado Hotel Tamarijn Aruba

el funcionario y su familia se hospedaron en un hotel de lujo llamado Hotel Tamarijn Aruba, uno de los complejos all inclusive más exclusivos de la región y en temporada alta, ya que fue en Navidad y Fin de Año 2024 y enero 2025.
el funcionario y su familia se hospedaron en un hotel de lujo llamado Hotel Tamarijn Aruba

el funcionario y su familia se hospedaron en un hotel de lujo llamado Hotel Tamarijn Aruba, uno de los complejos all inclusive más exclusivos de la región y en temporada alta, ya que fue en Navidad y Fin de Año 2024 y enero 2025.
Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagos en dólares en efectivo

La justicia federal argentina investiga actualmente el patrimonio de Manuel Adorni para determinar si sus gastos coinciden con sus ingresos declarados. El fiscal Gerardo Pollicita coordina diversas medidas de prueba, incluyendo pedidos de informes a aerolíneas y entidades bancarias, para rastrear el financiamiento de múltiples viajes al exterior.

El expediente analiza unos 17 traslados internacionales, algunos pagados presuntamente en efectivo y en moneda extranjera. Esta pesquisa se originó tras denuncias de la diputada Marcela Pagano sobre un posible enriquecimiento ilícito y discrepancias en las declaraciones juradas del funcionario. Además de los vuelos, la fiscalía examina la adquisición de propiedades inmobiliarias y los movimientos financieros de su cónyuge. El objetivo central es esclarecer si el actual Jefe de Gabinete posee activos o depósitos no declarados fuera del país.

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Adorni

Investigación por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita ha decidido profundizar la investigación penal sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si su nivel de gastos y su patrimonio se condicen con los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.

En las últimas horas, la fiscalía recibió información clave sobre un viaje familiar a Aruba realizado entre diciembre de 2024 y enero de 2025, en el cual se adquirieron cuatro pasajes en primera clase por un valor de 1.450 dólares cada uno, abonados íntegramente en efectivo.

Por otra parte, todo indica que el funcionario y su familia se hospedaron en un hotel de lujo llamado Hotel Tamarijn Aruba, uno de los complejos all inclusive más exclusivos de la región y en temporada alta, ya que fue en Navidad y Fin de Año 2024 y enero 2025.

Ante este hallazgo, el fiscal citó a declaración testimonial para el próximo 4 de mayo al representante legal de OPTAR, la firma que habría gestionado dichos pasajes.

Manuel Adorni, Aruba

Rastreo de fondos y nuevas medidas de prueba

La investigación, delegada por el juez Ariel Lijo, busca esclarecer el financiamiento de un total de 17 viajes realizados por el funcionario desde el año 2022 hasta la fecha. Para ello, Pollicita ha solicitado informes detallados a aerolíneas como Delta, ITA e Iberia, exigiendo precisiones sobre quién compró los pasajes y qué canales de pago se utilizaron.

Asimismo, se remitió un oficio al Banco Galicia para obtener los resúmenes de tarjetas de crédito y cuentas bancarias tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para conocer su situación bursátil.

LEER MÁS: La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase junto a su familia

Entre los traslados que generaron mayores interrogantes se encuentra un vuelo privado a Punta del Este durante el Carnaval de 2026, con un costo superior a los 4.800 dólares. La justicia también analiza viajes oficiales, como un regreso desde Nueva York en clase ejecutiva pagado por el Estado, mientras que el pasaje de su esposa en el mismo vuelo fue costeado con fondos que el funcionario asegura son propios.

Manuel Adorni, Aruba 1

La pesquisa se originó a raíz de dos denuncias presentadas por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre un "desproporcional incremento patrimonial" y presuntas omisiones en las declaraciones juradas del Jefe de Gabinete.

El foco de la fiscalía no solo está puesto en los viajes internacionales, sino también en los movimientos financieros vinculados a tres propiedades bajo investigación y en la actividad de la consultora de su esposa, quien ha sido contratada por YPF.

Actualmente, los investigadores intentan completar el mapa de destinos de Adorni, ya que los registros de Migraciones no detallan las escalas finales de muchos trayectos, mencionando viajes a Perú y Ecuador que ser{ian meras escalas y podrían haber tenido otros destinos. El objetivo central de la fiscalía es determinar si Adorni puede justificar un nivel de vida que incluye vuelos de lujo y adquisiciones inmobiliarias con sus ingresos declarados como funcionario público.

Manuel Adorni viajes dólares Aruba Enriquecimiento ilícito
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