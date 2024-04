Luis Caputo: "La sociedad está aguantando esto, aprovechémoslo"

"Si ustedes también confían e invierten, esto sale" , afirmó al exponer en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y apuntó que las anclas monetaria, fiscal y cambiaria no se negociarían al ser pilares junto al equilibrio fiscal. "Estamos frente a un cambio más profundo que cualquiera que ensayamos en el pasado" , agregó e insistió en una posible baja de impuestos si se continúa con las medidas de Milei.

Frente al auditorio, dejó varias certezas en torno al futuro de la economía: "La sociedad también está aguantando esto. Cuántos pensaban hace cuatro meses que, si hacíamos un ajuste de cinco puntos, en un mes la gente iba a aguantar y resulta que el presidente sube la popularidad", acotó.

Luis Caputo canje de deuda.jpg

Además, se refirió a la Ley Bases que está siendo tratada en el Congreso. En este contexto, ratificó que el proyecto "no compromete en nada nuestra decisión de equilibrio fiscal. Cuando desarrollamos el plan prevemos que la ley no pasaría en pasar, entonces tomamos las partidas que nos aseguraban que íbamos a poder llegar al equilibrio aun sin la ley”. Por otro lado, indicó: "No les tengo que decir a los empresarios que esta ley les favorece, primero en lo laboral, más otras cosas que le sirven al país".

En otra línea, apuntó a los empresarios que no redujeron precios: "Si pusieran precios razonables, la economía se recuperaría. Nosotros no controlamos precios, controlamos conductas".