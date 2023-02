Antonina y su relato sobre la espera de otro trasplante

—¿Cómo se desencadenó este presente que te tiene nuevamente a la espera de un trasplante?

—Es una mezcla de factores. Un rechazo crónico despertado por un Covid-19 que tuve en 2021, un síndrome nefrótico también. Todos factores que hicieron que necesitara internaciones largas en estos dos últimos años para llegar donde estoy ahora, con un rechazo crónico, mi cuerpo está rechazando los pulmones, pulmones con muchas secuelas, muy lastimados. Además, mis riñones vienen soportando muchos años de remedios, muy tóxicos, lo que hizo que tuviera disfunción renal, entonces a parte del re trasplante bipulmonar, necesito un trasplante renal, o sea que van hacer las dos cosas juntas, en la misma operación, es la primera vez que se va hacer en la Argentina esta mezcla de órganos.

—¿Cómo vivís estos momentos teniendo en cuenta que ya pasaste por un trasplante anterior y sabés lo que significa?

—Es diferente a la vez anterior. Me siento un poco peor o tal vez vengo de sentirme muy bien; me canso mucho, el cuerpo está más desgastado. A la vez son dos trasplantes, pulmón y riñón, entonces la operación va hacer más larga. También estoy internada porque el cuerpo está desgastado, estoy muy flaquita y en 2014 llegué en mejores condiciones. Anímicamente ya pasé por el proceso de tener que aceptar esto de “otra vez vivir un trasplante”, estoy mejor, estoy acompañada por mis seres queridos, mi psicóloga, además soy muy creyente y la fe me ayuda un montón, además tengo otra madurez, el trasplante anterior fue hace 10 años, tenía 20 años, era más chica y ahora es como que tengo cierta experiencia y por ese lado se vive diferente. Con paciencia para esperar a que lleguen los órganos.

También hago esto de no pensar tanto en la operación en sí, los médicos ya me explicaron cómo va hacer y lo que necesito saber, no voy a pensar en que va a súper larga, es la primera vez que se hace, qué va a pasar, iré a estar bien. Voy paso a paso, y me digo “ahora estoy en este momento, el momento de la espera, concentrémonos en recuperarnos lo que más podamos ahora”. Mientras tanto recupero peso y busco llegar lo mejor que pueda.

—¿Qué reflexión de tu experiencia de vida te gustaría hacer saber a las personas para que se comprometan con la donación?

—La vez anterior no quería que se sepa mucho, era muy chica y tímida. Esta vez decidí decir “lo voy a contar”. Desde mi punto de vista mostrar cómo se vive la espera, cómo es el proceso de aguardar un trasplante, cómo espero yo y mis familiares también, así que cada vez que puedo subo un video por las redes sociales y les voy contando en qué estoy ahora, por ejemplo “me interné”, “me ingresaron en lista”. Decidí esta vez darle ese punto de vista, esa mirada, contarle a la gente cómo es el proceso de espera, de donación, para que el que no sepa o le interesa vea desde mi lado cómo se vive, si tiene dudas me pregunte, subo videos en instagram y facebook de lo que vivo día a día, cuento los detalles más importantes. Está bueno para que la gente conozca y sacarle dramatismo a lo que es la donación y cómo es todo el proceso, se sacan los miedos, las dudas y se involucran con el hecho de ser donantes.

Otra cosa que me parece importante manifestar es el tema de luchar siempre por lo que uno quiere, no importa las veces que tenga que pelear, me parece que luchar por los objetivos o lo que uno quiere es fundamental, por lo menos no sé hacer otra cosa, en mi cabeza no existe rendirme.

—¿Advertís cambios desde el trasplante anterior a hoy en cuanto leyes o investigación en salud?

—No veo muchos. Seguimos siendo mucha gente la que espera un trasplante. Aún hay cosas por cambiar, la ley Justina ayudó mucho pero falta un montón por dar a conocer, por simplificar también, todo lo que es el tema burocrático, lo que es estar en lista, eso no cambió nada en 10 años, yo me trasplanté en 2014 y todo sigue siendo parecido, sigue siendo la misma gente la que trasplanta, son pocos los hospitales que lo hacen, es un tema muy difícil y desgastante para el que hace la ablación, falta mucho todavía, mucha educación, dar a difusión. Pasó hace 10 años y sigue pasando ahora.

Números

Al momento de esta nota, el Incucai registraba 6.961 personas que necesitan un trasplante para salvar su vida, de los cuales 194 son entrerrianos.

Dentro de los índices que informa el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación en el país, hay 5.519 personas a la espera de un riñón y 167 son de la provincia de Entre Ríos. En tanto que para pulmones hay 293 pacientes en espera en todo el país y 10 son entrerrianos.

Los índices del Incucai también indican un total de 253 trasplantes realizados hasta el momento y que 103 personas donaron sus órganos.

Enfermedades poco frecuentes

Antonina nació en Viale y a los tres meses de vida recibió su primer diagnóstico: padecía Fibrosis Quística (FQ). Según ella misma relató en el sitio del Hospital Italiano “su diagnóstico fue el primero que se hizo de la enfermedad en Entre Ríos, allá por 1990”.

La FQ es una enfermedad considerada poco frecuente (Epof), es crónica, no tiene cura y se transmite de forma hereditaria. La detección temprana permite una mejor y mayor calidad de vida.

antonina.jpg Sensaciones. Antonina manifestó que este trasplante "Es diferente a la vez anterior. Me siento un poco peor o tal vez vengo de sentirme muy bien". Gentileza Antonina Colignón

En el caso de Anto, diferentes tratamientos y medicamentos la fueron acompañando durante su crecimiento hasta que su cuerpo dijo basta.

Fue así que los especialistas decidieron un trasplante bipulmonar que se realizó en enero de 2014, en el Hospital Italiano, después de una larga espera por un donante.

La intervención duró más de 12 horas y la recuperación en terapia fue de dos meses. En Viale siempre se recuerda la gran caravana que recibió a Antonina desde el acceso a la ciudad hasta su casa. También destacan su incansable espíritu para levantarse ante cada adversidad.

Hoy nuevamente espera por un donante pero está vez es más fuerte, busca concientizar a través de su experiencia, contando sus vivencias, compartiendo momentos en el hospital y mostrando la otra cara de la donación de órganos, la que requiere paciencia, mucho apoyo y contención y que depende de una sociedad solidaria. Antonina Colignón invita a no rendirse y a seguir pregonando la donación de órganos.