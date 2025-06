Zulma Corradi sueña con ir al Mundial de Trasplantados pero necesita sponsors para llegar

Zulma Corradi.jpg Se cumplieron 21 años del trasplante de Zulma Corradi

También presentó notas en organismos gubernamentales de la provincia y del municipio para solicitar apoyo, y pese a ser una de las dos únicas entrerrianas que estará en esta instancia, no recibió ninguna respuesta.

“Desde el 2008 empecé a participar en las olimpíadas por mis propios medios, porque yo siempre trabajé, gracias a Dios, y nunca pedí ayuda. Después fui al mundial que se hizo acá en Argentina en 2015, en Mar del Plata, pero no pude hacer ningún otro mundial porque es muy caro. Sin embargo, como yo ya tengo 60 años, dije ´en este tengo que estar´. Porque ya estoy grande y no sé si voy a poder seguir haciéndolo. Va a ser el primero y el último que haga en el exterior”.

Zulma Corradi.jpg Zulma Corradi participa en Olimpíadas y Mundiales para trasplantados

Honrar la vida

Alentada por sus familiares y amigos, Zulma se propuso hacer todo lo que esté a su alcance para participar y que su testimonio anime a otros deportistas trasplantados a formar parte de estos encuentros, que más allá de la competencia, impulsan un intercambio fraterno en el que compartir sus testimonios como personas que tienen una oportunidad de seguir abrazando la vida a partir de la donación de órganos.

En su caso, rememoró que fue el 29 de noviembre de 2003 cuando apareció un ángel donante y este hecho marcó un antes y un después en su historia. “Antes no podía ni caminar, y después del trasplante renal de un donante cadavérico que recibí logré seguir trabajando y haciendo otras actividades. Seguí mi carrera: ascendí, estudié, fui directora de escuela, supervisora y en esta función pude viajar por el interior de la provincia, hasta que me jubilé en diciembre del 2018”, contó, y agregó: “A la par, empecé a hacer actividad física, juego al tenis y hago atletismo, y logré participar en muchas Olimpíadas y un Mundial para trasplantados”.

Zulma Corradi.jpg Zulma se destaca en el deporte

Mundial de Trasplantados: un lugar de encuentro

Zulma se abocó al atletismo y al tenis. Su propósito ahora es competir en este segundo deporte, tanto en tenis de mesa como en cancha de ladrillo; y además jugará al vóley. “Representando a Paraná será la única en este caso. También de Entre Ríos va otra deportista, que es Elvira Mendiburo; y de Argentina somos 25 en total los que vamos a ir a participar. Es una muy buena experiencia y para cubrir los costos estoy haciendo una rifa, con la que me están ayudando mis hermanos y mis amigos, y el sorteo será el 9 de julio. Hay diferentes premios, desde una amoladora, un taladro y demás, y cada número cuesta sólo 3.000 pesos. También estoy vendiendo cosas, porque soy jubilada y no llego. Pedí colaboración mediante una nota al área de Deportes de Paraná y también al municipio de Oro Verde, donde me mudé el año pasado, pero no tuve respuestas. No pierdo las esperanzas de que alguien, aunque sea a último momento, me ayude. Mientras tanto me sigo entrenando, con todas las ilusiones de ir a Alemania”.

“En los Mundiales y otros certámenes se compite, pero lógicamente hay charlas con respecto a la donación de órganos, acerca del acompañamiento del paciente trasplantado, entre otras. El ver otras experiencias de vida y otras cosas nos ayuda también a salir adelante. Siempre tratamos de no competir, sino de pasarla bien, y los participantes de otros países son divinos, porque nos ayudan. Si vos no podés o estás mal o algo, ellos están, son muy compañeros, al igual que nosotros. Nos alentamos entre todos”, dijo, y añadió: “Por eso a la gente nueva que no se anima a ir porque cree que es sólo una competencia, les quiero aclarar que se trata de sentirnos bien y hacer actividad física”.

Cómo colaborar

Quien desee colaborar con Zulma o adquirir un número de rifa para que pueda cumplir su sueño de viajar al Mundial de Trasplantados, se puede contactar con ella a través de su Facebook: Zulma Corradi, o del wsp: +54 9 343 4662458. Para hacer donaciones, dep.trasplantados es el Alias.