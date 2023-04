Voluntarios reiteran denuncia por hostilidad de municipales

SUMA DE VOLUNTADES DENUNCIA.jpg Gentileza: Suma de Voluntades

El joven indicó que las hostilidades y el mal trato de los trabajadores municipales inició recientemente, más precisamente el domingo de Pascuas: “En los últimos tiempos viene la grúa de la Municipalidad y nos dicen que no podemos estar allí. En una de las ocasiones vinieron de muy mala manera y dijeron que nos iban a hacer una multa. Traté de calmarlos y les planteé que ellos, en otra época, nos ayudaban y agradecían el trabajo que estábamos haciendo, que nos conocíamos hace años. No nos querían dar nombres y nos indicaron que tenían pedido expreso ‘desde arriba’ que nos saquen a nosotros, de Suma de Voluntades, para no dar la comida”.

“Ahora hay una persecución”, indicó el voluntario y describió: “Ayer llegamos a la plaza y la grúa ya nos estaba esperando casi en la esquina. Apenas estacionamos dieron la vuelta -pues estaban frente al restaurante Mostaza- y no sólo eso, estacionamos por otro lado ya que tenemos la autorización del Obispo para dar de comer en la Catedral. Ahí no nos dijeron nada, porque nos quieren sacar por los autos”, detalló Pablo y agregó: “Nos filmaban y nos sacaban fotos, no sé por qué. No se acercaron nunca a hablar”.

“Esto nunca se dio así”, insistió el voluntario, “siempre trabajamos juntos y nos ayudaban porque la idea no es sólo dar un plato de comida, se buscan otras cosas: atención y escucha. Reiteramos que la calle no es un lugar para vivir, tratamos de encontrar otra solución y dialogar con otras instituciones. Ahora se viene el frío y eso nos preocupa, pero sentimos que no hay colaboración de parte de la Municipalidad. Solamente pedimos que nos permitan estacionar para dar de comer, no es mucho más ”.

La palabra de Cielo Nuevo

Por otro lado Lorena, referente de la fundación Cielo Nuevo, contó a UNO la situación que vivieron el martes: “Hace más de diez años que estamos con esta tarea desde la asociación y fue la primera vez que nos sucedió algo así. Ya estábamos en conocimiento de que pasaban estos hechos. Estábamos llegando a la plaza y los trabajadores municipales ya estaban sobre Avenida 25 de Mayo, junto a un inspector. Nosotros tenemos un permiso del Obispo para estacionar sobre la explanada de Catedral para que la gente no haga fila sobre la calle. Estábamos estacionados, sirviendo la cena y las personas vieron a los funcionarios y se alteraron, por estas situaciones anteriores que atravesaron -porque el lunes fueron incluso demoradas un par de personas- y es lógico que se asusten, porque estaban filmando y sacando fotos, algo que nos incomodó mucho”. En este sentido, la voluntaria aclaró que los funcionarios sacaron fotos de vehículos particulares que miembros de la ONG utilizan para el recorrido. “Nosotros nos quedamos para dialogar, porque nos sorprendió, pero somos gente pacífica y simplemente damos la cena. Nos indicaron mover los vehículos hacia calle Urquiza y conversamos: aludieron que el día anterior (lunes) nos habían advertido pero les explicamos que sólo vamos el martes, ahí bajó el nivel de la conversación a algo tranquilo. Igual el momento fue feo”.

Consultada por UNO, Lorena manifestó que desde Cielo Nuevo asistieron a una reunión con la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle en la Municipalidad y remarcó: “Propusimos que nos digan el protocolo administrativo para que, como asociación, podamos estacionar con nuestros vehículos para que nos permitan circular. Quedaron en contestar, por lo pronto nos dijeron ‘que no había problema’, pero de cualquier manera queremos hacer lo que corresponde”.

Al igual que Pablo, la voluntaria de Cielo Nuevo reiteró su preocupación, especialmente por la cantidad de menores de edad en situación de calle: “Salimos con 150 porciones y volvemos sin nada. Sentimos un incremento en el número de personas que asisten a la cena: hace un año preparábamos para 50 o 60 personas, casi se triplicó y sentimos que, por la situación económica, irá en aumento”.

El descargo de Anabella Albornoz

A través de las redes sociales usuarios acusaron a la fundadora de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, de generar conflicto con la Municipalidad tras haberse desvinculado de la entidad, donde se desempeñó como subsecretaria de Integración Socio-Urbana. Debido a esto, la titular de la ONG hizo un descargo en UNO: "Quiero dejar en claro que siempre invitamos a construir desde el amor, como siempre lo hicimos, así como generar espacios de encuentro. No es nuestra intención confrontar pero es necesario que, cuando las cosas no van bien, levantar la voz. Sino, estaríamos yendo en contra de nuestras convicciones y esa no es la idea. Quiero aclarar que mi espacio en el Municipio lo agradezco, porque aprendí y entendí que no era mi lugar. Para mí es una etapa cerrada y no soy quién debe dar explicaciones; siempre me comporté con responsabilidad, porque por más que ocupé un cargo en la Municipalidad no dejé de ser voluntaria y eso lo pueden preguntar a la gente de los barrios y a quienes hacen las recorridas nocturnas. Tal vez eso nunca lo pude separar, siempre me mantuve con la misma firmeza desde que entré hasta que me fui, pero no quiero dar el mensaje de que está todo mal: creemos que hay otro camino, que se construye desde otro lugar y generando oportunidades".

Consultada por las situaciones que se denunciaron desde la fundación, Albornoz manifestó: "Esto empezó el domingo de Pascuas, mermó unos días y después volvió la misma situación. Lo que no compartimos son las formas: lo más correcto habría sido ponerse en contacto con nosotros y avisarnos que ya no podemos estacionar donde lo hacíamos regularmente y que se busque una alternativa. Mandar a perseguir a los voluntarios y amenazarlos con sacarles sus vehículos, que aparte no hacen más que entregar comida a personas que lo necesitan. Si hay algo que les molesta, que lo digan y lo resolvemos".

Asimismo, insistió en que siempre trabajaron en conjunto con el Estado Municipal: "Cuando abrieron los Centro de Integración para Personas en Situación de Calle (CIC), las fundaciones acompañamos y pusimos recursos económicos y humanos. Llevamos a la gente en la calle en nuestros autos. Es importante remarcarlo, en ningún lado dice que tenés que hacer lo mismo o te bajan. Es importante levantar la voz cuando es necesario, sino te convertís en cómplice de una injusticia. Obviamente, nos equivocamos un montón y cuando ocupé mi lugar en la Municipalidad me equivoqué mucho, pero nunca pudieron decir que fui irresponsable y respeté el lugar que me dieron y que represento, porque me debo a la comunidad y creo que el funcionario debe ser un servidor de la comunidad, de ese lugar no me corrí nunca. Que digan lo que quieran, pero no tengo que dar explicaciones de que la gente tenga que ir a una plaza a comer".

Anabella Albornoz remarcó que desde la Municipalidad no se pusieron en contacto con Suma de Voluntades para justificar la presencia de la grúa y que funcionarios tomen fotos y videos de los vehículos de los voluntarios. "No somos delincuentes, somos voluntarios que van todas las noches a recorrer la calle. Ponemos el cuerpo a la comunidad y no es el modo. Los voluntarios pudieron dar la comida el jueves por la noche porque estacionaron en otro lugar y trasladaron la comida. Invitamos a las autoridades municipales a reflexionar y buscar el camino más acogedor para la gente, más que nada ahora que viene el frío".

Por otro lado, UNO consultó a la voluntaria por el protocolo de actuación para intervenir en situaciones con personas en situación de calle, cuya propuesta inició en febrero de este año tras el desalojo de personas vulnerables de la Plaza 1° de Mayo. Ante esto, indicó: "No se avanzó en el protocolo. Lo único que se hace son reuniones, pero nada concreto. Aportamos como voluntarios, pero no es suficiente y no se puede. El voluntario no puede trasladar a una persona en una crisis al hospital, eso lo debe hacer un organismo estatal" y añadió: "Esto es riesgoso para los voluntarios, porque nos sucedió que atendemos gente que tienen un brote psicótico y agrede al voluntario. Policías pueden dar fe de lo que decimos".

Finalmente, reiteró: "Ayer sacamos fotos, pero no queremos llegar a esta instancia. No vamos en contra de los trabajadores, son las formas en que actúan. No quiero que pase esto".