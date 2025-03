Villaguay: Reclaman concursos y urgente atención en salud mental en el hospital

Al respecto, el director del hospital, Federico Reichel, explicó a El Pueblo: “Nunca dijimos ni denunciamos una situación de este tipo. Esas son suposiciones que no hacen más que correr el foco de la problemática real, que es el consumo de sustancias y la drogadependencia”.

Por los casos no hubo denuncias ni se ordenaron autopsias, pero se inició una investigación en la Unidad Fiscal de la ciudad.

Reichel agregó: “Se está asociando esta situación a una denuncia que yo mismo radiqué el año pasado, cuando descubrimos que se estaban por desechar medicamentos que no estaban vencidos”, explicó. Aclaró, además, que esos fármacos no eran estupefacientes ni drogas anestésicas, sino medicamentos en condiciones de uso, cuyo hallazgo en julio de 2023 dio lugar a un sumario administrativo contra dos agentes, proceso que aún está en curso”.

director hospital.jpg Federico Reichel, director del hospital Santa Rosa de Villaguay brindó declaraciones.

Los involucrados eran los trabajadores del hospital Gómez, personal de limpieza, y Gutiérrez, de farmacia, que habrían realizado la limpieza del depósito de farmacia y llevado luego la medicación al depósito de residuos patológicos.

En su descargo el farmacéutico justificó que “hubo un error al momento de la clasificación de dichos medicamentos” y que su intención “no fue perjudicar mi servicio y mi persona”. Gómez dijo que fue a retirar residuos de farmacia entregados por Gutiérrez. Sin embargo, el jefe de Farmacia negó haber ordenado el descarte de medicamentos vencidos o su retiro en bolsas, y “menos aún haberle dado órdenes al respecto a los agentes Gómez y Gutiérrez”.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio dictaminó que fue “una conducta deliberada de ambos agentes con la finalidad de ocasionar un grave perjuicio no solo a la institución sino también a los pacientes destinatarios de la medicación que se intentó sustraer del servicio arrojándola a la basura sin que existiera un criterio de vencimiento ni orden alguna para deshacerse de la misma”.

En teoría, Gutiérrez no trabaja más en Farmacia y Gómez tiene prohibida la entrada al departamento.

Preocupación en el hospital

A estos casos se suma el reclamo para dar a conocer las irregularidades del nosocomio, habituales según sus propios trabajadores. En comunicación con UNO, una enfermera que, con temor, pidió reservar su identidad, relató: “Acá el espacio de Salud Mental está mal, funciona en el segundo piso, los pacientes no tienen, por ejemplo, espacios verdes, necesarios para los tratamientos. No hay un equipo. El director llama equipo a la jefa que es psicopedagoga, hay un asistente social, dos psicólogos, dos psiquiatras y las enfermera q cumple ocho horas cada turno”.

Ante los casos de drogas adulteradas, resaltó: “Hay poco personal para la demanda que crece y con esos pacientes un solo profesional no es suficiente. El paciente externo no tiene contención en la casa ni en la familia. Deberían tener un espacio abajo, no encerrados como pájaros en jaula, un espacio para recrear su mente y hacer actividades, un equipo bien formado con profesionales preparados. Quienes están desempeñando tareas son puestos a dedo, si es conocido de algún político. El paciente debe estar contenido con cada profesional y acá nadie concursa porque no se lo permiten las jefas de Enfermería del departamento, se pone personal que no está preparado. En Villaguay no cumplen lo que dice la ley, que es ingresar por concurso abierto”.

La trabajadora sumó, indignada: “Los gremios están para cobrar, nadie defiende nada. Todos callan, están comprados por los políticos. Gutiérrez, que robaba medicación es hijo del mano derecha del intendente, Adrián Fuertes”.

Por último, manifestó: “Ocultan todo en el hospital: la droga, las muertes, y también lo de la chica que se tiró por el balcón del hospital, desde el segundo piso. El servicio de Salud Mental del hospital Santa Rosa da calambre porque está totalmente abandonado. Los pacientes ahí los internan y no tienen contención, el único que atiende es el psiquiatra que los medica y nada más, lo demás no funciona. Supuestamente ahí tiene que haber un equipo de salud mental que contenga a los pacientes y a las familias y no lo están haciendo. Figura que hay un equipo pero es todo mentira. Los pacientes no pueden hacer nada y los que están adentro están encerrados sin hacer ninguna actividad y algunos pagan de su propio bolsillo las actividades que hacen. Las enfermeras cumplen su horario y listo”.

Con el crecimiento de los casos de sobredosis, anticipó: “En esta época empieza a haber más suicidios, más todos los adictos que se van a sumar al hospital porque necesitan tratarse. No están preparados para esos pacientes.”

Con desesperación, pidió dar a conocer la realidad, ante una gestión que califica como corrupta.