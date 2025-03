Villaguay: investigan muertes dudosas y las relacionan a drogas adulteradas

La Justicia de Villaguay investiga de oficio tres muertes dudosas ocurridas en Villaguay y que pudieron ser causadas por consumo de cocaína adulterada o envenenada. Las personas fallecidas tendrían entre 30 y 45 años que sufrieron infartos cardio respiratorios, se presume, luego de consumir cocaína. Pero no se habrían formalizado denuncias por decisión de las familias respectivas.

Si bien no hay información oficial, ni advertencia alguna sobre el peligro de consumo de estás sustancias por parte del efector de salud dónde se atendieron estos casos, las versiones se extendieron y trascendieron otros casos similares de ingresos a emergencias médicas con síntomas similares y en personas de menores edades.

Hospital de Llanura Villaguay.jpg

Otros casos

El domingo a la madrugada, un joven de 20 años se descompensó en su casa luego de consumir drogas. Le faltaba el aire, se apretaba el pecho y se agarraba la cabeza. Su abuela lo llevó al hospital, donde la crisis se agravó, sentía dolores y no articulaba palabras para responder al personal de guardia.

Nunca le había pasado nada igual. Terminó sedado y el martes a la tarde le dieron el alta, aunque luego continuaba sintiéndose mal. No dijo ni quiere decir nada sobre qué sustancia consumió ni dónde la consiguió. Personas allegadas a él contaron que recientemente un conocido falleció en circunstancias y con síntomas similares. Más allá del episodio particular y del diagnóstico médico, atrás hay una historia de falta de futuro, de oportunidades y muchísimos pibes como él en la misma situación, y familias que ya no saben qué hacer.

Asimismo, hay comentarios de otras personas que sufrieron descompensaciones y que arrastran secuelas tras consumir cocaína mezclada con alguna sustancia desconocida.

Se ha iniciado una investigación de oficio esta semana a partir del caso de los hermanos Correa. La Policía de Villaguay está recabando información y en los primeros pasos se apuntaron las sospechas contra un hombre con antecedentes por narcotráfico que se estaría dedicando al narcomenudeo.

Según pudo saber Análisis extraoficialmente, es un hombre de nacionalidad paraguaya. Se mencionó incluso que estaría trabajando con un bioquímico que le consigue sustancias para el "estiramiento" de la droga y que utiliza un método particular para su cocción o mezcla.

Las muertes por infartos de personas jóvenes, así como las descompensaciones, no se informaron oportunamente a la Fiscalía, por lo tanto, no hubo análisis toxicológicos ni autopsias. Tampoco hubo una advertencia pública para que las personas que compraron cocaína no la consumiesen.

En la madrugada de este martes, murió un hombre de 38 años en su vivienda de Victoria por una paro cardio respiratorio pro consumo de estupefacientes. La forma de proceder en este caso fue diferente. La División Drogas Peligrosas secuestró cocaína y el fiscal Iván Yedro dispuso que se tomen las muestras para los análisis de laboratorio pertinentes, relata Análisis.

Se ordenó además, la extracción de sangre y orina del cadáver que, junto a las muestras de cocaína encontradas en el domicilio, fueron enviadas a la Dirección de Policía Científica para las pericias correspondientes con la intención de saber si la cocaína tenía alguna otra una sustancia aún más nociva. Y, en tal caso de detección saber cuál y su procedencia.