Villaguay: caballos robados y maltratados, uno con la boca atada con alambre.

Dos caballos robados fueron hallados en malas condiciones en Villaguay: uno tenía una grave lesión en el lomo y otro la boca atada con un alambre.

Crece la preocupación en la ciudad de Villaguay por una serie de robos de caballos que se vienen registrando en la ciudad . En los últimos días, dos animales aparecieron en muy malas condiciones, con claros signos de maltrato: uno presentaba una grave lesión en el lomo y otro tenía la boca atada con un alambre.

Según se indicó, los caballos son robados, utilizados y luego abandonados. "Los roban, los usan y los largan así. Ya hay varios caballos en estas condiciones. Hay uno que no sé cómo puede caminar, tiene una matadura enorme en el lomo" , expresó a UNO una damnificada.

Indignación en Villaguay por robos y brutal maltrato de caballos

Las denuncias correspondientes ya fueron realizadas y el tema se encuentra en el ámbito judicial. Días atrás, una de las personas afectadas mantuvo una reunión con el fiscal de turno, en el marco de la feria judicial. Allí se acordó que en un plazo aproximado de diez días se realizará una reunión conjunta para abordar la situación.

De acuerdo a lo informado, aparentemente los responsables serían menores de edad. Mientras tanto, continúa la preocupación por el estado de los animales y la reiteración de estos hechos en la ciudad.

Maltrato penado por ley

En Entre Ríos rige la Ley Nacional 14.346 de Maltrato Animal para casos de crueldad contra animales que prevé prisión y multas. Se considera maltrato la crueldad física, incluyendo la falta de alimentos, la sobrecarga, la mutilación, entre otras acciones en detrimento de la salud del animal.

Entre Ríos cuenta con legislación propia y un protocolo reciente (2024) para casos de maltrato, permitiendo denunciar en comisarías o fiscalías, con asociaciones proteccionistas actuando como querellantes.

Ley Nacional 14.346: Es la normativa principal a nivel nacional que tipifica como delito el maltrato y la crueldad animal, definiendo actos punibles como la falta de alimentación, el trabajo excesivo, y mutilaciones, entre otros.

Legislación Provincial (Entre Ríos): La provincia adhiere y complementa la ley nacional, desarrollando normativas propias para la protección animal, como la Ley de Protección Animal (Ley N° 10.547) y ordenanzas específicas.

Protocolo de Maltrato Animal (2024): La provincia implementó un protocolo que agiliza las denuncias, permitiendo conciliaciones en casos leves, y otorga legitimación a las protectoras de animales para actuar como querellantes.

¿Qué se considera maltrato o crueldad?

Maltrato: No alimentar o hidratar adecuadamente, no dar descanso suficiente, usar instrumentos que causen dolor innecesario, o emplearlos cuando están enfermos o en malas condiciones físicas.

Crueldad: Vivisección no justificada, mutilaciones (salvo fines de higiene o mejora), operaciones sin anestesia, y actos de crueldad o tortura.

¿Qué hacer ante un caso de maltrato?

Denuncia Penal: Realizá la denuncia en la comisaría más cercana, fiscalía (UFI) o juzgado, adjuntando pruebas (fotos, videos) si es posible.

Protectoras de Animales: Las asociaciones pueden intervenir como querellantes en la causa.

Reportar Infracciones: Si no amerita denuncia penal, se puede contactar a áreas de salud animal municipales para intervenir.

Sanciones