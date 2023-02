Videos: Alertan que la Comuna de Pueblo Brugo contamina con un basural

El jefe comunal acusó a la cooperativa y alertó que iría hasta las últimas consecuencias por las pérdidas sufridas por la municipalidad y los vecinos, además de la posible afectación del medio ambiente.

Brugo: Por contaminación de una empresa, no se habilita la playa

brugo nueva.jpg

Sin embargo, vecinos de la zona rural de Brugo, se contactaron con UNO para hacer saber de una severa contradicción y falta de criterio por parte de las autoridades comunales. Sintéticamente dijeron: "Está muy bien la denuncia que hizo el intendente y si la empresa cometió el grave error, lo deberá reparar como corresponde. Pero eso no quita que se le pregunte por qué cuidan el medio ambiente a medias, ya que por un lado denuncian un peligro para el río y la comunidad, y por el otro impulsan y fomentan la propalación de un basural a cielo abierto en una zona rural, y que para peor no solo contamina a los vecinos, sino también a un arroyo y afectará al propio río Paraná".

basural pueblo brugo 1.jpg

Quién dio detalles de este "inmenso basural", fue José María Cersofio, un productor agrícolo-ganadero y avícola. "Tengo la suerte -dijo irónicamente- que gracias a esta gestión de Brugo, se les ocurrió comenzar a tirar toda la basura del pueblo al costado de mi campo, como de otros vecinos. El tema es que están tapando un arroyo que hoy está seco, el Antonio Tomás, y francamente hay montañas de basura expandidas por todos lados", explicó para marcar: "El problema pasa, en que desde hace un tiempo no llueve mucho, pero cuando lleguen las precipitaciones, el arroyo juntará agua y toda la mugre y basura, llena de contaminación, irá a ir a parar derechito: a poca distancia, a la desembocadura con el río Paraná".

Basural pueblo brugo 3

Hizo saber que hablaron de todas las maneras con las autoridades, pero hicieron caso omiso. "Además fuimos a Medio Ambiente de la provincia, y la verdad, es que no hicieron mucho. Notificaron y nada más. Y ahora el problema está sin solución", referenció el productor de la zona.

basural pueblo brugo nueva.jpg

"Queremos saber qué van a hacer ahora, en Brugo, en Medio Ambiente y en otros organismos que denunciamos esta contaminación brutal que estamos sufriendo, con olores nauseabundos y la existencia de todo tipo de pudriciones y bultos muy grandes que son arrojados desde los camiones de la comuna. Es bueno que se quejen por el medio ambiente, pero me parece muy hipócrita, por contrapartida hacer todo lo contrario pueblo adentro. Has lo que yo digo, pero no lo que yo haga", referenció Cersofio.

Denuncia basural Pueblo Brugo 2

Más adelante comentó: "Es francamente inentendible lo que se quiere hacer, no les importa nada, y siguen tirando kilos y kilos de basura, mientras la comuna y la provincia mira para el costado".

El vecinos hizo notar: "El problema es de antes, ahora y mañana, porque toda la mugre que está ahora en el arroyo seco, será llevada al Paraná que tiene la salida del arroyo ahí, muy cerquita de la playa que ahora tanto defienden, y nos parece correcto. Pero qué harán cuando se les llene de toda esa mugre?".

Denuncia basural Pueblo Brugo

"La doble vara no es buena para nadie, y menos para esta gente que se dice tener coherencia", disparó finalmente.