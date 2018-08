VIDEO: incidentes durante una pintada a favor del aborto legal

Denuncias cruzadas dejaron como saldo los incidentes ocurridos esta tarde en la plaza 1º de Mayo de Paraná, cuando integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaban una pintada a favor de la despenalización del aborto.





Según el grupo de militantes, "una mujer golpeó, rasgueó y tiró los pelos a integrantes", según reprodujo Aim.













Pero diferente es la versión del personal policial que forma parte del COE, que informó que una mujer que se desempeña como empleada municipal fue atacada por las manifestantes, se informó a UNO. "Ingresa al hospital, por una agresión Física, Mónica Hereñú, Estaba consciente, con traumatismo en la mano y el brazo derecho. A la espera de placas".





Por su parte, la referente de la Campaña y militante de la Nueva Izquierda, Nadia Burgos, relató cómo sucedieron los hechos: "Estábamos terminando la pintada del pañuelo de la campaña cuando una mujer que se identificó como empleada municipal se acercó, nos preguntó si no nos parecía mal pintar un espacio público y comenzó a agredirnos".









En ese sentido, explicó que cuando se intentó calmar a la empleada municipal la situación se puso más violenta: "Cuando tratamos de descomprimir, la mujer comenzó a propiciar golpes, empujones y a tirarnos los pelos. Ahí intervino la Policía que está en la Catedral pero no hizo nada y después llegaron más móviles pero los efectivos no hicieron nada para evitar el mal momento, sino que accionaron para aumentar la violencia de la situación y no para reducirla". Ante este escenario, Burgos hizo responsables de la situación a los gobiernos (provincial y municipal), "quienes deberían garantizar que estas cosas no pasen en la vía pública".









"Entendemos que si hay una reacción violenta de este nivel es porque estamos moviendo los cimientos de una sociedad que nos quiere sumisas, calladas y en nuestras casas a la que le respondemos de forma alegre y colectiva y sabemos que este es el camino para que la IVE sea ley este 8 de agosto", manifestó en declaraciones de Aim.













La fuente policial confirmó que la agente municipal les pidió a las mujeres que dejaran de pintar y que como respuesta "la rociaron con nafta y la agredieron físicamente".









En medio de un pañuelazo pintando la vereda una señora trabajadora de la municipalidad empieza a agredir a todas las personas presentes, golpeando a todos y encima la mayoría menores.



RT para escrache, no podemos seguir sufriendo este tipo de abuso pic.twitter.com/aaqZ0FsWxV — ♿kmiloide♿ (@nxtmytype_) July 31, 2018