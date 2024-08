Victoria: con "fritangueada" pescadores reclamarán dragado por la bajante del río Paraná

Para dar visibilidad a su problemática, organizadon una “fritangueada” el sábado 24, a las 11, en la zona del puerto victoriense, bajo el lema “¡Dragado ya, emergencia hídrica!”. Además, anunciaron que la semana próxima entregarán un documento al Municipio y a las autoridades provinciales con peticiones.

Río Paraná Bajante Victoria 1.jpg

Pescadores afectados por la bajante del río Paraná

La altura del río Paraná también afecta la labor de los pescadores de los barrios ribereños, como es el caso de Bajada Grande y Puerto Sánchez,en Paraná. Alejandro González, quien tiene una pescadería en este último barrio, aseguró a UNO: “Hay muy poco pescado, porque no está saliendo casi nada, ya que el río está demasiado bajo. Sólo se consigue algo de moncholo, algún amarillo, algo de patí. Y lo que no es común en esta época del año pero sin embargo está saliendo, es el dorado”. Al respecto, explicó: “Habitualmente en estos meses el dorado va hacia las lagunas, pero el río está tan bajo que no pueden hacer ese trayecto a las lagunas y se quedan en el río, por eso está saliendo en esta época”.

Bajante del Paraná.jpg La bajante del Paraná genera preocupación Gentileza: Pablo Taulada

Previsiones de INA

El subgerente de información y alerta hidrológico del INA, Juan Borús, explicó que el río Paraná atraviesa “un escenario parecido al de 2020, un año que presentó una bajante, como respuesta a una sequía generalizada en todo el continente sudamericano”.

Asimismo, anticipó que “el nivel del río tendría una bajante adicional y volvería al orden de los 40 centímetros”. Y aclaró: “La bajante se acentuaría en un mes, pero sería diferente a lo que se vivió en los inviernos de 2021, cuando la situación fue crítica y dramática”. Sobre este punto, aclaró que, según las proyecciones climáticas y su interpretación hidrológica, “la bajante será más corta que la vivida en el periodo 2020-2022”.

También mencionó que una de las principales actividades afectadas por la bajante es la navegación fluvial comercial. “Esta bajante impone limitaciones muy fuertes, pero tras los niveles históricos de los últimos años se han adoptado medidas. Todos los operadores fluviales, portuarios y las empresas navieras saben hoy cómo afrontar mejor esta situación”, sostuvo el funcionario.